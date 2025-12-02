Bila je nezaustavljiva, ali jedan incident je sve promijenio

Monika Seleš, rođena 2. decembra 1973. u Novom Sadu, bila je tenisko čudo – tinejdžerka koja je osvojila svet sporta. Do 1993. godine osvojila je osam grend slem titula i činilo se da će oboriti sve rekorde. Ali te godine, na vrhuncu karijere, šokantni napad u Hamburgu zauvijek joj je promijenio život.

Monika, Mađarica rođena u tadašnjoj Jugoslaviji, počela je da trenira kod svog oca Karolja Seleša. Sa 16 godina postala je najmlađa pobjednica Rolan Garosa (1990), a samo godinu dana kasnije bila je rangirana kao broj jedan na VTA rang listi. Njen prepoznatljiv stil – udarci sa obe strane, agresivna igra i snažan karakter – učinili su je nezaustavljivom.

Do 1993. godine osvojila je osam grend slem turnira: četiri Australijan opena, tri Rolan Garosa i jedan US open. U finalu je često dominirala nad najboljim protivnicama, uključujući i legendarnu Štefi Graf.

Napad koji je šokirao svijet

Na VTA turniru u Hamburgu, 30. aprila 1993. godine, tokom četvrtfinala protiv Magdalene Malejeve, Monika je vodila sa 6:4, 4:3 i sedela je na klupi tokom pauze. Tada joj je sa tribina prišao 38-godišnji Nemac Ginter Parhe i zario joj nož dug 23 cm u leđa, između lopatica.

Publika je bila šokirana. Napadača su savladali pripadnici obezbjeđenja, ali je obezbjeđenje turnira kasnije kritikovano zbog toga što nije pružilo adekvatnu zaštitu igračima. Srećom, rana je bila nekoliko centimetara od njene kičme i ona se fizički relativno brzo oporavila.

Ko je bio Ginter Parhe?

Parče je bio mentalno nestabilan čovjek, opsednut Štefi Graf. Verovao je da Monika sprečava njegovu favoritkinju da ponovo postane svjetski broj jedan. Tri dana prije napada, napustio je svoj dom sa 3.000 maraka i kuhinjskim nožem – sa jasnim planom.

Sud ga je proglasio djelimično neuračunljivim i osudio na uslovnu kaznu sa obaveznim psihijatrijskim liječenjem. Nikada nije odslužio zatvorsku kaznu, što je izazvalo negodovanje Monike i sportske javnosti. Parše je preminuo 2022. godine u 68. godini, u domu za stare u Nordhauzenu.

Fizičke, ali još više psihološke posljedice

Iako rana nije bila smrtonosna, Monika je patila od teških psiholoških posljedica: PTSP-a, nesanice, depresije i anksioznosti. U svojoj autobiografiji priznala je da je mjesecima bila zaključana u svojoj sobi, u stalnom strahu. Godinama se borila i sa poremećajem u ishrani, dok je njen otac u to vrijeme bio teško bolestan.

Vratila se na teren 1995. godine, nakon dvogodišnje pauze, ali nikada nije postigla svoju nekadašnju dominaciju. Međutim, 1996. godine osvojila je još jedan grend slem – Australijan open – svoj deveti i posljednji. Do kraja karijere, sakupila je 53 titule u singlu i zaradila skoro 15 miliona dolara.

Šta je moglo biti...

Napad u Hamburgu je nepovratno promenio tok ženskog tenisa. Kris Evert je 2016. godine rekla da bi, da nije bilo napada, Monika vjerovatno nadmašila rekorde Štefi Graf, a možda čak i Serene. VTA je tada razmatrala zamrzavanje njenog prvog mjesta na rang listi, ali je prijedlog odbijen – većina igračica je bila protiv toga, sa izuzetkom Gabrijele Sabatini.

Monika je postala državljanka SAD 1994. godine i povukla se iz tenisa 2003. godine. Živi u SAD i verila se za milijardera Toma Golisana 2014. godine. Posvetila se pisanju i objavila je knjige za mlade ljude inspirisane svijetom tenisa. U intervjuima je isticala kako je naučila da živi sa traumom, iako je nikada nije potpuno ostavila iza sebe.

