Bijela kuća u prazničnom duhu: Melanija Tramp pokazala raskošne božićne dekoracije

Bijela kuća zasijala je u prazničnom duhu nakon što je prva dama Melanija Tramp otkrila raskošne božićne dekoracije za 2025. godinu, pod temom "Dom je tamo gdje je srce".

Ove godine akcenat je na američkoj tradiciji, zahvalnosti i porodičnoj toplini, a Melanija Tramp je u pratećoj objavi istakla da joj praznična tema posebno znači zbog izazova koje donose roditeljstvo i posao.

Novogodišnji ukrasi su, kao i ranijih godina, raskošne i detaljno osmišljene.

U Bijelu kuću je unijeto:

– više od 10.000 plavih leptira

– oko 25.000 metara traka

– 2.000 svijetlećih lanaca

– 2.800 zlatnih zvijezda

– 700 metara zelenila i girlandi

– 120 kilograma đumbirskog tijesta za maketu Bijele kuće

– 51 jelka

– 75 tradicionalnih vijenaca.

– Dom nije samo prostor, već toplina koju nosimo u sebi, bez obzira na to gdje se nalazimo – poručila je Melanija Tramp objašnjavajući inspiraciju za centralnu prazničnu temu.

Svaka prostorija ima svoju temu

Istorijski gledano, božićni obilazak Bijele kuće počinjao je u Istočnom krilu, koje je tradicionalno pripadalo prvim damama. Međutim, predsjednik Donald Tramp srušio je ovaj dio rezidencije u oktobru kako bi započeo izgradnju luksuzne balske sale.

To znači da će posjetioci ove zime razgledati dekoracije drugim putem, kroz državne prostorije predsjedničke rezidencije.

Svaka od prostorija ima sopstvenu mini–temu:

Istočna soba posvećena je jubileju od 250 godina od potpisivanja Deklaracije o nezavisnosti. Dominiraju crvena, bijela i plava boja, simboli orlova i Velikog pečata, kao i 250 zvijezda.

Svaka kugla je imala ispisano ime savezne države

Zelena soba donosi motiv porodične zabave uz američke društvene igre i lego portrete predsjednika i Džordža Vašingtona.

Plava soba odaje počast porodicama poginulih pripadnika oružanih snaga. Zvanična božićna jelka nalazi se upravo ovdje.

Crvena soba sadrži prepoznatljive motive iz Melanjine inicijative “Be Best”, a prostor krase hiljade plavih leptira.

Ovdje je bilo 10.000 plavih leptirića

Državna trpezarija prikazuje maketu Bijele kuće od đumbira, ukrašenu vijencima i malim američkim zastavama.

Maketa Bijele kuće napravljena je od slatkog tijesta od đumbira

Ovogodišnji video snimak dekoracija, klasičan i svečan, ističe se u odnosu na prošlogodišnji pristup administracije Džozefa Bajdena i njegove supruge Džil Bajden, koji su u Bijeloj kući imali performanse igrača i dekor inspirisan karnevalom.

Ovo je peti put da Melanija Tramp uređuje Bijelu kuću za praznike, čime se svrstala među prve dame koje su ostavile snažan vizuelni pečat na predsjedničkoj prazničnoj tradiciji, prenosi ŽenaBlic.