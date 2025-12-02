Logo
Vašington protiv upotrebe ruskih sredstava za davanje kredita Kijevu

Izvor:

SRNA

02.12.2025

08:17

Komentari:

0
Вашингтон против употребе руских средстава за давање кредита Кијеву
Foto: Pixabay

Administracija predsjednika SAD Donalda Trampa usprotivila se inicijativi EU da se zamrznuta ruska sredstva iskoriste za davanje kredita Ukrajini, objavljeno je na evropskoj verziji portala "Politiko".

TASS piše da se portal pozvao na izjave dvoje neimenovanih visokorangiranih evropskih diplomata.

Premijer Belgije Bart de Vever govorio je ranije protiv pljenidbe i upotrebe ruskih sredstava zamrznutih u članicama EU, zbog rizika od pravnih posljedica.

Tagovi:

Kijev

Rusija

Ukrajina

Vašington

