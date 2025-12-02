Ruska vojska tvrdi da je zauzela dva ukrajinska grada, Pokrovsk (ruski naziv Krasnoarmejsk) u Donjeckoj oblasti i Volčansk u Harkovskoj oblasti na istoku Ukrajine.

Kremlj je saopštio da je ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio u ponedjeljak komandni punkt ruske vojske, gdje je primio izvještaje o oslobođenju Krasnoarmejska i Volčanska.

Načelnik Generalštaba ruskih oružanih snaga, Valerij Gerasimov, objavio je zauzimanje Krasnoarmejska i Volčanska, a takođe je Putinu detaljno iznio rezultate ofanzivnih operacija u drugim oblastima, navodi se u saopštenju, prenosi RIA Novosti.

U ponedjeljak uveče, rusko Ministarstvo odbrane objavilo je video snimak iz Krasnoarmejska na kojem se vide vojnici kako podižu rusku zastavu na glavnom gradskom trgu, obilježavajući njegovo osvajanje.

Za sada nema potvrde Ukrajine da je bilo koje od ovih mjesta palo u ruske ruke.

Ruska vojska ušla u Huljajpole, u toku ulične borbe

Ruska vojska je ušla u Huljajpole u ​​Zaporoškoj oblasti, a u gradu su u toku ulične borbe, saopštio je večeras komandant grupe ruskih snaga Istok Andrej Ivanajev.

- Jedinice 5. armije su ušle u selo Huljajpole, učvrstile se na njegovoj periferiji i trenutno se vode ulične borbe kako bi jedinice ukrajinskih oružanih snaga bile uništene. Ofanziva u ovom pravcu se nastavlja - rekao je Ivanajev, prenosi Interfaks Rusija.

Prema njegovim riječima, ključni cilj će biti poraz ukrajinskih oružanih snaga na lijevoj obali reke Gajčur kako bi se nastavila ofanziva ka zapadu duž granice Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti, kao i zauzimanje Guljajpoljskog odbrambenog regiona, sa centrom u gradu Guljaj Polje.

Prema njegovim riječima, od 1. novembra, grupa Vostok je zauzela više od 360 kvadratnih kilometara teritorije u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti.

- Sedam naselja je oslobođeno u Dnjepropetrovskoj oblasti i 12 u Zaporoškoj oblasti - raportirao je Ivanajev predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu.

Putin je rekao da ruska vojska ima inicijativu u zonama odgovornosti vojnih grupa Centar i Istok, kao i duž čitave linije borbenog kontakta.