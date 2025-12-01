Bivši premijer Ukrajine Nikolaj Azarov, koji je na toj funkciji bio od 2010. do 2014. godine, smatra da nastupa agonija režima Vladimira Zelenskog nakon smjene šefa njegovog kabineta Andreja Jermaka, prenosi TASS.

Prema njegovim riječima, Zelenski je zakasnio s tom odlukom, a sada se suočava s pitanjem kako da "preformatira taj kabinet kako bi se oslobodio svih kompromitovanih lica".

"Ali u prvom redu kompromitovan je on sam (Zelenski)... Sada, prema mom mišljenju, nastaje suštinski stanje agonije ovog režima... Njegov vojni autoritet pao je ispod svakog nivoa, a u političkom okruženju uslijediće raspad frakcije Sluga naroda. To će sve uslijediti. Ali znak za početak daće Amerikanci", rekao je Azarov u programu televizije "Rusija 24".

Prema mišljenju bivšeg premijera, uprkos svemu, ne treba očekivati da će Zelenski odmah otići.

"On će podnijeti ostavku onda kada mu Amerikanci kažu: 'Čovječe, vrijeme je da ideš, tvoja ostavka je neizbježna'", smatra Azarov.

Napomenuo je da pretresi kod bivšeg šefa kabineta Vladimira Zelenskog, Andreja Jermaka, nisu mogli biti sprovedeni bez dovoljnih osnova, kao i da treba očekivati da će biti podignute optužnice.

Kako je istakao Azarov, korupcionaški skandal je već oslabio Zelenskog, a ostavka šefa njegovog kabineta je sama po sebi rezultat – on nema izbora.

"Ostavka je logičan korak u toku istrage djelovanja ove organizovane kriminalne grupe. Neće ga oslabiti Jermakova ostavka, oslabiće ga sam proces u kojem je učestvovao", naglasio je bivši ukrajinski premijer.

Odgovarajući na pitanje TASS-a o tome kako će ostavka šefa kabineta Vladimira Zelenskog uticati na pregovore o rješavanju konflikta, Azarov je podsjetio na riječi predsjednika Vladimira Putina da je trenutno besmisleno sklapati sporazume sa sadašnjim ukrajinskim rukovodstvom.

"Najbolji odgovor dao je predsjednik Rusije Vladimir Putin, kada je rekao da se pregovarati može, ali da trenutno nema sa kim da se sklapaju sporazumi", podsjetio je on.

Ukrajinske agencije za borbu protiv korupcije NABU i SAP su ranije pokrenule veliku operaciju otkrivanja korupcijskih šema u energetskom sektoru. Izvršeni su i pretresi u prostorijama bivšeg ministra energetike Germana Galuščenka, kompanije "Energoatom" i Timura Mindiča, za koga se sumnja da je osnivač kriminalne grupe i "novčanik" Zelenskog. Kasnije je NABU objavio fotografije torbi punih svežanja deviza i odlomke iz audio-zapisa razgovora o kriminalnim aktivnostima i pronevjeri novca.