Kijev naredio atentat, likvidiran agent GUR-a

Na Krimu je likvidiran agent ukrajinske obavještajne službe koji je pokušao da podmetne bombu pod automobil oficira Ministarstva odbrane Rusije, saopštila je Federalna služba bezbjednosti.

„Spriječen je teroristički napad koji je Glavna uprava obavještajne službe Ministarstva odbrane Ukrajine (GUR) planirala na teritoriji Republike Krim protiv jednog od visokih oficira Ministarstva odbrane Rusije“, navodi se u saopštenju.

Prema dobijenim podacima, regrutovani državljanin Ukrajine trebalo je da ubije ruskog oficira u njegovom automobilu pomoću dostavljene eksplozivne naprave. Zločinac je spriječen tokom postavljanja bombe, a tokom akcije pružio je oružani otpor.

„Organizator terorističkog napada je pripadnik GUR-a Fahrijev Rustem Saithalilovič, rođen 25.12.1984. godine“, ističe se u saopštenju.

Kod počinioca su zaplijenjena sredstva za komunikaciju sa njegovim rukovodiocem, kao i dijelovi eksplozivne naprave zapadne proizvodnje.

Takođe, FSB je privela jednog stanovnika Krima koji je bio jedan od saučesnika u planiranom zločinu. Protiv njega je pokrenut krivični postupak po članu o pomaganju terorističkoj djelatnosti. Sud ga je poslao u pritvor.

Prema video-snimku koji je objavila FSB Rusije, ukrajinska vojna obavještajna služba razmatrala je mogućnost ubistva žene i djeteta ruskog vojnika na Krimu, proizlazi iz audio-snimka razgovora između operativaca i regrutovanog agenta.

„Sačekaj, evo, vidiš, jedna od opcija je automobil. Zašto? Zato što vrata može da otvori dijete, vrata može da otvori žena. Ako ih otvori žena, treba je odmah (ubiti). I dijete treba odmah… dignuti u vazduh ili zaklati“, rekao je ukrajinski nadzornik agentu kome daje uputstva, prenosi Sputnjik.