Problemi u SAD-u: Otkazano stotine letova zbog jakog snijega

Zbog jake snježne oluje i problema sa softverom širom Sjedinjenih Američkih Država prijavljeno je 1.815 kašnjenja dolaznih i odlaznih letova, dok je otkazano 490 letova, saopštila je sinoć američka multinacionalna kompanija koja pruža podatke za praćenje letova u realnom vremenu Flajt aver.

Najviše kašnjenja i otkazivanja letova bilo je na aerodromima u Čikagu, Njujorku, Bostonu, Mineapolisu i Detroitu, prenosi Si-Bi-Es.

Heavy snow blankets roads in Michigan as a winter storm hit the Midwestern US pic.twitter.com/SD91cjFlWg — TRT World Now (@TRTWorldNow) November 30, 2025

Avio-kompanije su, takođe, prijavile poremećaje u rasporedu letenja tokom vikenda nakon što je Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) naložila da hiljade aviona Erbas A320 širom svijeta moraju da ažuriraju softver.

Kompanija DžetBlu je danas otkazala 74 letova, zbog ažuriranja softvera na dijelu svojih modela Erbas A320 i A321, koja je naložila FAA.

Jaka snježna oluja u regionima Srednjeg zapada i Velikih jezera prvobitno je prekinula vazdušni saobraćaj za neke nakon praznika prošle nedjelje.

Footage of A massive and extremely terrifying multi-vehicle collision in Indiana, USA, following a heavy snowstorm, and authorities are warning citizens against traveling except in emergency cases. #Vehiclecollision #Indiana #USA pic.twitter.com/LSyTTyeNIj — Dco Global News (@Dcoglobalnews) December 1, 2025

Nacionalna meteorološka služba izdala je za nedjelju niz upozorenja i savjeta zbog zimskih oluja, koje su najavljene od Montane do Ohaja.

Do noći između subote i nedjelje više od 1.400 letova je bilo otkazano na aerodromima u Čikagu, gdje se očekivalo da će zimska oluja donijeti čak 25 centimetara snijega, a aerodromi u Detroitu su imali više od 300 kašnjenja letova i desetine otkazivanja, dok se oluja kretala preko tog područja.