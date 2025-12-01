Košarac o skandalu: "Šta će reći bošnjački političari? Praviće se ludi"

Sarajevo je i sinoć na utakmici u Skenderiji pokazalo šta misli o srpskom narodu, Srbiji i Srpskoj, rekao je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

"Biće zanimljivo da li će bošnjački političari, koji su pratili utakmicu sa tribina, reći nešto o uvredama na račun Srba. Ne vjerujem, praviće se ludi", objavio je Košarac na "Iksu".

Košarkaši Srbije savladali su u Sarajevu selekciju BiH 74:72 u utakmici drugog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Srpski košarkaši su neprijateljski dočekani u Sarajevu. Navijači BiH zviždali su za vrijeme intoniranja himne Srbije "Bože pravde", te sve vrijeme mahali ratnim zastavama takozvane "Armije BiH", po d kojom su počinjeni brojni zločini nad srpskim narodom.