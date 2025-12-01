Moskva: Napad na tankere u turskim vodama otkriva suštinu kijevskog režima

Napad na infrastrukturu Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma i tankere u turskim vodama predstavljaju skandalozne incidente, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Apsolutno je očigledna činjenica kakva je vrsta napada bila u pitanju. Apsolutno je očigledno. I, naravno, ukrajinski napadi dronovima na kritične infrastrukturne objekte su praksa koja se nastavlja", rekao je Peskov novinarima.

On je dodao da se nadležni resori bave pružanjem bezbjednosnih mjera, ali postoje i slučajevi kada uprkos tome dolazi do oštećenja na infrastrukturi.

Osim toga, napad na tankere u turskim vodama pokazuje suštinu kijevskog režima i predstavlja napad na suverenitet Turske Republike, naglasio je Peskov.

"Ovo je napad na bezbjednost i imovinu vlasnika ovih plovila, tako da još jednom otkriva prirodu kijevskog režima", rekao je on novinarima.

U južnom dijelu Crnog mora nedaleko od obala Turske, tankeri "Kairo" i "Virat", koji su plovili pod zastavom Gambije ka luci Novorosijsk, bili su napadnuti i oštećeni uz pomoć upravljanih besposadnih morskih čamaca 28. novembra. Sljedećeg jutra tanker "Virat" ponovo je bio meta napada.

Prema podacima konzorcijuma, 29. novembra 2025. godine, u 4:06 časova po moskovskom vremenu, dogodio se teroristički napad bespilotnim plovilima u vodama morskog terminala Kaspijskog konzorcijuma. Napad je rezultirao značajnim oštećenjem pristaništa, što je onemogućilo njegovo dalje funkcionisanje. Ministarstvo spoljnih poslova Kazahstana izrazilo je protest zbog napada.

Kaspijski naftovodni konzorcijum obezbijeđuje transport nafte iz tri područja: Tengiz, Kašagan i Karačaganak. Prema podacima kompanije "KazTransOil", nacionalnog operatera kazahstanskog glavnog naftovoda, kroz sistem je 2024. godine prošlo 4,208 miliona tona nafte, što je 967.000 tona više nego prethodne godine.

Ovo je najveća ruta za transport nafte iz Kaspijskog regiona do globalnih tržišta i glavna ruta za Kazahstan, koja čini preko 80 odsto izvoza zemlje. Cjevovod dug 1.500 kilometara povezuje nalazišta u zapadnom Kazahstanu sa obalom Crnog mora, gdje se nafta tovari na tankere. Najveći akcionari konzorcijuma su Rusija i Kazahstan.