Lavica usmrtila mladića (19) u zoološkom vrtu

Brazilski Institut za forenzičku policiju (IPC) identifikovao je muškarca starog 19 godina koji je u nedelju preminuo nakon što ga je napala lavica u zoološkom vrtu.

Žrtva je, prema izvještajima, prešao zid visine preko šest metara, probio sigurnosne ograde, iskoristio stablo kao oslonac i ušao u prostor lavice, prenio je danas brazilski Globo.

Video-snimci posjetilaca pokazuju muškarca kako se penje bočnom strukturom kaveza, a zatim ulazi u prostor koristeći stablo kao podršku, nakon čega je napadnut.

Policija i IPC odmah su izašli na lice mjesta.

Prema izvještajima lokalnih medija, muškarac je imao mentalne poremećaje.

Zoološki vrt je zatvoren nakon incidenta, a posjete su obustavljene bez najave kada će biti nastavljene.

Lokalne vlasti saopštile su da su započele istragu okolnosti nesreće, izrazile saučešće porodici i naglasile da park poštuje tehničke i sigurnosne standarde.