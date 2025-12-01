Lavica usmrtila mladića (19) u zoološkom vrtu

Izvor:
Brazilski Institut za forenzičku policiju (IPC) identifikovao je muškarca starog 19 godina koji je u nedelju preminuo nakon što ga je napala lavica u zoološkom vrtu.
Žrtva je, prema izvještajima, prešao zid visine preko šest metara, probio sigurnosne ograde, iskoristio stablo kao oslonac i ušao u prostor lavice, prenio je danas brazilski Globo.
Video-snimci posjetilaca pokazuju muškarca kako se penje bočnom strukturom kaveza, a zatim ulazi u prostor koristeći stablo kao podršku, nakon čega je napadnut.
Policija i IPC odmah su izašli na lice mjesta.
Prema izvještajima lokalnih medija, muškarac je imao mentalne poremećaje.
Zoološki vrt je zatvoren nakon incidenta, a posjete su obustavljene bez najave kada će biti nastavljene.
Lokalne vlasti saopštile su da su započele istragu okolnosti nesreće, izrazile saučešće porodici i naglasile da park poštuje tehničke i sigurnosne standarde.
