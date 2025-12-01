Koristeći skrivenu kameru i slušalice, bračni par osvojio u kazinu 680.000 evra

Kazahstanski par optužen je za prevaru australijskog kazina od skoro 1,2 miliona australijskih dolara (680.000 evra) koristeći skrivenu kameru i slušalice, saopštila je policija Novog Južnog Velsa.

Dilnoza Israilova (36) je otkrivena nakon što je osoblje kazina u centralnom Sidneju, Barangaru, primijetilo malu, diskretnu kameru pričvršćenu za njenu majicu sa Mikijem Mausom, saopštila je policija.

Svijet Hrvat sa Srbinom ojadio kazino u Londonu: Pobijedio i rulet i Stivena Hokinga

Osoblje kazina je postalo sumnjičavo

Ona i njen suprug, 44-godišnja Ališerihoja Israilova, kasnije su uhapšeni od strane policije. Pretresom njihovih stvari otkrivene su ''magnetizovane sonde“ i dodatak za ogledalo za mobilni telefon. Istražitelji kažu da su predmeti korišćeni za namještanje igara.

Par je optužen za nepoštenu finansijsku dobit i ostaje u pritvoru. Prema policiji, par je stigao u Sidnej iz Kazahstana u oktobru i istog dana se prijavio za članstvo u kazinu.

Tokom narednih nedjelja, nekoliko puta su posjetili kazino - navodno Kraun na sidnejskoj obali - i osvojili ukupno 1.179.412,50 australijskih dolara. To je izazvalo sumnju osoblja, koje ih je navodno uhvatilo na djelu u četvrtak.

Scena Pobjednica šoua ''Nikad nije kasno'' priznala da i u 97. godini ide u kazino

Odbijena im je kaucija

Policija kaže da su špijunski uređaji bili povezani sa njihovim mobilnim telefonima, što im je omogućavalo da snimaju i gledaju slike sa stolova za igru. Takođe su nosili skrivene slušalice preko kojih su, prema navodima, dobijali uputstva o tome kada da investiraju u kartaške igre.

Portparol policije je rekao za BBC da trenutno ne traže druge osumnjičene u vezi sa navodnom prevarom. Naknadnim pretresom smještaja u blizini kazina pronađeni su drugi ''kockarski pribor“, luksuzni nakit i 2.000 evra u gotovini.

Par se pojavio na sudu u petak, gdje je njihov zahtjev za kauciju odbijen, saopštila je policija. Gardijan Australija izvještava da će se Israilov ponovo pojaviti na sudu 11. decembra, dok bi se njegova supruga trebalo da se vrati na sud u februaru, prenosi Indeks.