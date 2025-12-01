Logo

Koristeći skrivenu kameru i slušalice, bračni par osvojio u kazinu 680.000 evra

01.12.2025

08:11

Komentari:

0
Користећи скривену камеру и слушалице, брачни пар освојио у казину 680.000 евра

Kazahstanski par optužen je za prevaru australijskog kazina od skoro 1,2 miliona australijskih dolara (680.000 evra) koristeći skrivenu kameru i slušalice, saopštila je policija Novog Južnog Velsa.

Dilnoza Israilova (36) je otkrivena nakon što je osoblje kazina u centralnom Sidneju, Barangaru, primijetilo malu, diskretnu kameru pričvršćenu za njenu majicu sa Mikijem Mausom, saopštila je policija.

rulet kazino pixabay

Svijet

Hrvat sa Srbinom ojadio kazino u Londonu: Pobijedio i rulet i Stivena Hokinga

Osoblje kazina je postalo sumnjičavo

Ona i njen suprug, 44-godišnja Ališerihoja Israilova, kasnije su uhapšeni od strane policije. Pretresom njihovih stvari otkrivene su ''magnetizovane sonde“ i dodatak za ogledalo za mobilni telefon. Istražitelji kažu da su predmeti korišćeni za namještanje igara.

Par je optužen za nepoštenu finansijsku dobit i ostaje u pritvoru. Prema policiji, par je stigao u Sidnej iz Kazahstana u oktobru i istog dana se prijavio za članstvo u kazinu.

Tokom narednih nedjelja, nekoliko puta su posjetili kazino - navodno Kraun na sidnejskoj obali - i osvojili ukupno 1.179.412,50 australijskih dolara. To je izazvalo sumnju osoblja, koje ih je navodno uhvatilo na djelu u četvrtak.

добрила

Scena

Pobjednica šoua ''Nikad nije kasno'' priznala da i u 97. godini ide u kazino

Odbijena im je kaucija

Policija kaže da su špijunski uređaji bili povezani sa njihovim mobilnim telefonima, što im je omogućavalo da snimaju i gledaju slike sa stolova za igru. Takođe su nosili skrivene slušalice preko kojih su, prema navodima, dobijali uputstva o tome kada da investiraju u kartaške igre.

Portparol policije je rekao za BBC da trenutno ne traže druge osumnjičene u vezi sa navodnom prevarom. Naknadnim pretresom smještaja u blizini kazina pronađeni su drugi ''kockarski pribor“, luksuzni nakit i 2.000 evra u gotovini.

Par se pojavio na sudu u petak, gdje je njihov zahtjev za kauciju odbijen, saopštila je policija. Gardijan Australija izvještava da će se Israilov ponovo pojaviti na sudu 11. decembra, dok bi se njegova supruga trebalo da se vrati na sud u februaru, prenosi Indeks.

Podijeli:

Tagovi:

prevara

bračni par

kockarnica

kockanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Hronika

Opljačkan kazino u Sarajevu, policija traga za razbojnikom

2 god

0
Побједница шоуа ''Никад није касно'' признала да и у 97. години иде у казино

Scena

Pobjednica šoua ''Nikad nije kasno'' priznala da i u 97. godini ide u kazino

4 mj

0
Маскирани разбојници пријетећи пиштољем опљачкали казино: Пјешке побјегли

Hronika

Maskirani razbojnici prijeteći pištoljem opljačkali kazino: Pješke pobjegli

1 god

0
Хрват са Србином ојадио казино у Лондону: Побиједио и рулет и Стивена Хокинга

Svijet

Hrvat sa Srbinom ojadio kazino u Londonu: Pobijedio i rulet i Stivena Hokinga

1 god

0

Više iz rubrike

Рекордне поплаве у Индонезији: 440 мртвих, преко 400 несталих

Svijet

Rekordne poplave u Indoneziji: 440 mrtvih, preko 400 nestalih

7 h

0
ФСБ, федерална служба безбједности Русије

Svijet

Kijev naredio atentat, likvidiran agent GUR-a

7 h

0
Проблеми у САД-у: Отказано стотине летова због јаког снијега

Svijet

Problemi u SAD-u: Otkazano stotine letova zbog jakog snijega

7 h

0
Трамп: Велика шанса да постигнемо договор о Украјини!

Svijet

Tramp: Velika šansa da postignemo dogovor o Ukrajini!

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

16

Pet grešaka koje mogu da unište parfem

15

16

Horor prizori na auto-putu: Poslije odsječenih šaka, pronađeno i tijelo bez glave

15

13

Koji horoskopski znakovi zajedno čine najhaotičniji spoj?

15

13

Srpska oborila sve rekorde: Ostvareno više od milion noćenja

15

11

Zaharova: Ekstremno neodgovorne izjave admirala Dragonea

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner