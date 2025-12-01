Rekordne poplave u Indoneziji: 440 mrtvih, preko 400 nestalih

U Indoneziji, spasilački timovi vode trku sa vremenom kako bi potražili za najmanje 400 ljudi za koje se strahuje da su zatrpani u klizištima nakon što su bujični pljuskovi pogodili region prije skoro nedjelju dana.

Vlasti su potvrdile da je broj žrtava samo na ostrvu Sumatra premašio 440, dok su oluje i jake kiše širom Tajlanda, Malezije, Filipina i Šri Lanke ovog mjeseca usmrtili više od 900 ljudi.

Indoneziju je pogodio izuzetno rijedak tropski ciklon, Senjar, koji je izazvao katastrofalna klizišta, odnio kuće i potopio hiljade zgrada. Prema Nacionalnoj agenciji za upravljanje katastrofama, ljudi se vode kao nestali u provincijama Aćeh, Sjeverna Sumatra i Zapadna Sumatra. Pomoć se šalje vazduhom i morem, ali su neka sela i dalje odsječena, a bilo je i izvještaja o krađi hrane i vode, izvještava BBC.

Dostava pomoći je posebno spora u najteže pogođenom gradu Sibolga i okrugu Centralni Tapanuli na Sjevernoj Sumatri. Portparol policije Feri Valintukan potvrdio je izvještaje o provalama u prodavnice u subotu uveče, što je dovelo do raspoređivanja regionalne policije kako bi se uspostavio red.

Heart-breaking devastation in North Sumatra, Indonesia 💔🇮🇩. At least 442 dead after floods and landslides hit Huta Garoga. The aftermath looks like a tsunami, leaving communities in shock.#ClimateImpact #EmergencyAidpic.twitter.com/L7nxvq601g — Naji Ali (@naji1_ali) December 1, 2025

Zašto je došlo do takvog razaranja?

Ogromne razmjere razaranja izazvao je izuzetno veliki i dugotrajan sistem grmljavina, objasnila je Erma Julihastin, stručnjak za klimu iz indonežanske Nacionalne agencije za istraživanje i inovacije. Ona je istakla da je prosječna mjesečna količina padavina za pogođena područja oko 150 mm, dok su neka područja zabilježila ovu količinu u samo jednom danu.

''Ako padne iznad 100 mm u jednom danu, to je ekstremno, posebno ako dostigne 200 mm“, rekla je Julihastin. Prema njenim riječima, 23. novembra na zapadnoj obali Sumatre palo je 160 mm kiše, a dan kasnije, 24. novembra, čak 226 mm.

Poplave pustoše cijeli region

Jugoistočna Azija se suočava sa nekim od najgorih poplava u istoriji. Pored Indonezije, ciklon Senjar donio je jake kiše i klizišta Tajlandu i Maleziji, gdje je poginulo oko 170 ljudi. Još tri osobe su poginule u Vijetnamu dok se približavala tropska oluja Koto, dok su ranije prošlog mjeseca kiše u toj zemlji već odnijele najmanje 90 života.

Tajfun Kalmaegi, koji je pogodio Filipine početkom novembra, usmrtio je skoro 300 ljudi. U Južnoj Aziji, ciklon Ditvah opustošio je Šri Lanku, gdje je više od 330 ljudi poginulo u poplavama i klizištima. Predsjednik zemlje, Anura Kumara Disanajake, nazvao je to ''najzahtevnijom prirodnom katastrofom“ koju je Šri Lanka ikada doživjela.

The number of people killed by floods and landslides in Indonesia has risen to 442https://t.co/tTyl0URZKz — پولیس راډیو / Policeradio.af (@MOIPoliceRadio) December 1, 2025

''Bilo je kao cunami“

Jedno od najteže pogođenih područja je provincija Aćeh na Sumatri, gdje je broj žrtava dostigao 96, a 75 ljudi se i dalje vodi kao nestalo. Kampovi za evakuaciju su postavljeni u 20 okruga, a zalihe su pri kraju. Neki stanovnici su prijavili da djeca piju sakupljenu kišnicu. Arini Amalija, stanovnica Pidija Džaje, ispričala je za BBC Indonezija kako je pobjegla od kuće sa bakom.

Kada je pokušala da se vrati po stvari, bilo je prekasno. ''Bilo je pitanje minuta“, rekla je. Kada se voda povukla, šteta je postala očigledna - u kući je ostao samo metar blata.

''Za moju baku, ovo je najgore što joj se dogodilo, najgore u njenom životu. Zato sam traumatizovana, jer je kao cunami.“

Težak pristup pogođenim područjima

Dopisi sa terena izvještavaju o velikim teškoćama u dostizanju pogođenih područja. Putovanje od Džakarte do Bukitingija, najbližeg većeg grada pogođenim područjima u Zapadnoj Sumatri, sada je mnogo teže.

Zbog klizišta i srušenih mostova koji su prekinuli glavne puteve, mnoga područja su izolovana. Novinari su morali da lete do Pekanbarua, glavnog grada provincije Riau, a odatle da voze pet sati do Bukitingija. Ali putovanje se ni tu ne završava, jer je pristup najteže pogođenim lokacijama u Agamu i dalje izuzetno ograničen, a do mnogih mjesta se može doći samo motociklom.

Indonezijski predsjednik posjetio je žrtve

Indonezijski predsjednik Prabovo Subijanto posetio je stanovnike pogođene razornim poplavama. Ujutru je stigao u okrug Centralni Tapanuli u provinciji Sjeverna Sumatra, gdje je posjetio javnu kuhinju i centre za evakuaciju raseljenih lica. U Sjevernoj Sumatri, poplave su ubile više od 200 ljudi, dok se još 200 vodi kao nestalo.

Ispovijest novinara: Kako je moja porodica preživjela

Harjo Viravan, reporter BBC-ja iz Džakarte, podijelio je priču o svojoj porodici. Rodni grad njegove supruge, Sibolga, jedno je od najteže pogođenih područja u Sjevernoj Sumatri. Izgubio je kontakt sa porodicom 25. novembra, a uspio je da ga ponovo uspostavi tek juče. Prema njegovim riječima, 25. novembra, oko 7 sati ujutru, voda je počela da prodire u porodičnu kuću.

Njegova snaja i svekrva su odlučile da se evakuišu motociklom, ali im se pokvario u vodi do kolena. Na kraju su pješačili dva kilometra, gurajući motocikl do kuće svoje tetke. Tamo ih je uspaničila vijest da će se brana otvoriti, prenosi Indeks.