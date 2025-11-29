Logo
Broj stradalih na Sumatri porastao: 303 žrtve u razornim poplavama

Tanjug

29.11.2025

14:33

Број страдалих на Суматри порастао: 303 жртве у разорним поплавама
Foto: Tanjug/AP

Broj žrtava u poplavama i klizištima nakon monsunskih kiša na indonežanskom ostrvu Sumatra porastao je na 303, saopštila je danas Agencija za ublažavanje posljedica katastrofa u toj zemlji.

Broj poginulih je porastao za samo nekoliko sati, u odnosu na izvještaj koji je prethodno danas bio objavljen a u kojem je navedeno da je u poplavama poginulo 279 osoba, prenosi Rojters.

Portparol lokalne policije Feri Valintukan je kazao ranije danas da su spasioci u provinciji Sjeverna Sumatra, koja je najteže pogođena, danas pronašli 31 tijelo žrtava.

Поплаве, Тајланд

Svijet

Broj poginulih na Tajlandu dostigao 279

Više od 3.500 policajaca učestvuje u potrazi za još oko 100 osoba koje se i dalje vode kao nestale i zbog pomoći u distribuciji pomoći za više od 28.400 ljudi koji su pobjegli u privremena vladina skloništa širom provincije.

Zbog monsunskih kiša koje su protekle nedjelje izazvale klizišta i poplave, pod vodom je na hiljade kuća i zgrada, a vanredno stanje u toj oblasti proglašeno je do 11. decembra.

U okrugu Agam u provinciji Zapadna Sumatra, skoro 80 ​​ljudi je nestalo u tri sela, koja su zatrpana pod tonama blata i kamenja.

Поплаве, Тајланд

Svijet

Broj poginulih u poplavama na Tajlandu porastao na 145

Spasavanje preživjelih i otkrivanje žrtava otežavaju i oštećeni mostovi i putevi, kao i nedostatak teške mehanizacije.

Monsunske kiše koje su tokom prošle nedjelje pogodile to područje izazvale su izlivanje rijeka u provinciji Severna Sumatra, odakle je skoro 3.000 raseljenih porodica privremeno smješteno u vladina skloništa.

