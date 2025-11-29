Broj poginulih na Tajlandu dostigao 279

Izvor:
Agencije
29.11.2025
12:14
Komentari:0
Klizišta i bujice u Indoneziji odnijeli su 279 života, saopštile su vlasti.
Dijelovi provincije Sjeverna Sumatra odsječeni su usljed oštećenja na putevima i prekida komunikacionih linija.
Nadležne službe koriste avione za isporuku pomoći, a akciju spasavanja otežava nedostatak teške opreme, prenio je AP.
Svijet
Jaka kiša napravila haos na Tajlandu: U poplavama poginule 162 osobe
Više od 3.500 policajaca učestvuje u potrazi za 174 osobe koje se još vode kao nestale.
Više od 28.400 ljudi premjestilo se u privremena državna skloništa širom provincije.
Monsunske kiše su tokom protekle sedmice izazvale izlivanje rijeka. Poplave su zahvatile planinska sela, odnijele ljude i potopile hiljade kuća i zgrada.
Svijet
17 h0
Svijet
17 h0
Svijet
18 h0
Svijet
18 h0
Najnovije
Najčitanije
21
55
21
51
21
42
21
36
21
29
Trenutno na programu