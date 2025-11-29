Broj poginulih na Tajlandu dostigao 279

Klizišta i bujice u Indoneziji odnijeli su 279 života, saopštile su vlasti.

Dijelovi provincije Sjeverna Sumatra odsječeni su usljed oštećenja na putevima i prekida komunikacionih linija.

Nadležne službe koriste avione za isporuku pomoći, a akciju spasavanja otežava nedostatak teške opreme, prenio je AP.

Više od 3.500 policajaca učestvuje u potrazi za 174 osobe koje se još vode kao nestale.

Više od 28.400 ljudi premjestilo se u privremena državna skloništa širom provincije.

Monsunske kiše su tokom protekle sedmice izazvale izlivanje rijeka. Poplave su zahvatile planinska sela, odnijele ljude i potopile hiljade kuća i zgrada.