Logo

Vitkof i Kušner stižu danas u Moskvu

Izvor:

RIA Novosti

01.12.2025

09:08

Komentari:

0
Виткоф и Кушнер стижу данас у Москву

Specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa Stiv Vitkof otputovaće danas u Moskvu radi nastavka mirovnih pregovora o Ukrajini, javila je agencija Frans pres, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika.

''Vitkof će otputovati u Moskvu u ponedjeljak... pregovori sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom očekuju se u utorak'', prenose RIA Novosti.

Američki list "Volstrit džornal" takođe je potvrdio ove navode, pozivajući se na svoje izvore i dodao, da će u sastavu američke delegacije biti i zet Donalda Trampa Džared Kušner, prenosi RT Balka.

vitkof putin

Svijet

Peskov otkrio datum: Kada će se sastati Putin i Vitkof

Ranije je najavljeno da bi Vitkof trebalo da dođe u Moskvu na pregovore o mirovnom sporazumu u Ukrajini. Kremlj je izjavio da Rusija u ovoj fazi pregovore vodi samo sa SAD, ne i sa Evropskom unijom.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov juče je saopštio da će se Vladimir Putin sastati sa Vitkofom prije svoje državne posjete Indiji, koja je planirana za 4. i 5. decembar.

''Za nas je najvažnija stvar Trampova mirovna misija i napori njegovih saveznika, koje sada preduzimaju. Mi se pripremamo upravo za te kontakte'', rekao je Peskov na Prvom kanalu.

Podijeli:

Tagovi:

Vladimir Putin

Stiv Vitkof

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Орбан: Успјешан састанак са Путином

Svijet

Orban: Uspješan sastanak sa Putinom

2 d

0
Кремљ: Путин ће примити Виткофа у првој половини наредне недјеље

Svijet

Kremlj: Putin će primiti Vitkofa u prvoj polovini naredne nedjelje

2 d

0
Завршен састанак Путина и Орбана, разговори трајали четири сата

Svijet

Završen sastanak Putina i Orbana, razgovori trajali četiri sata

2 d

0
Путин открио Орбану: Био бих веома срећан...

Svijet

Putin otkrio Orbanu: Bio bih veoma srećan...

3 d

0

Više iz rubrike

Снијег направио хаос: Ланчани судар 45 возила на ауто-путу

Svijet

Snijeg napravio haos: Lančani sudar 45 vozila na auto-putu

6 h

0
Користећи скривену камеру и слушалице, брачни пар освојио у казину 680.000 евра

Svijet

Koristeći skrivenu kameru i slušalice, bračni par osvojio u kazinu 680.000 evra

7 h

0
Рекордне поплаве у Индонезији: 440 мртвих, преко 400 несталих

Svijet

Rekordne poplave u Indoneziji: 440 mrtvih, preko 400 nestalih

7 h

0
ФСБ, федерална служба безбједности Русије

Svijet

Kijev naredio atentat, likvidiran agent GUR-a

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

16

Pet grešaka koje mogu da unište parfem

15

16

Horor prizori na auto-putu: Poslije odsječenih šaka, pronađeno i tijelo bez glave

15

13

Koji horoskopski znakovi zajedno čine najhaotičniji spoj?

15

13

Srpska oborila sve rekorde: Ostvareno više od milion noćenja

15

11

Zaharova: Ekstremno neodgovorne izjave admirala Dragonea

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner