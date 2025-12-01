Vitkof i Kušner stižu danas u Moskvu

Izvor:
Specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa Stiv Vitkof otputovaće danas u Moskvu radi nastavka mirovnih pregovora o Ukrajini, javila je agencija Frans pres, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika.
''Vitkof će otputovati u Moskvu u ponedjeljak... pregovori sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom očekuju se u utorak'', prenose RIA Novosti.
Američki list "Volstrit džornal" takođe je potvrdio ove navode, pozivajući se na svoje izvore i dodao, da će u sastavu američke delegacije biti i zet Donalda Trampa Džared Kušner, prenosi RT Balka.
Ranije je najavljeno da bi Vitkof trebalo da dođe u Moskvu na pregovore o mirovnom sporazumu u Ukrajini. Kremlj je izjavio da Rusija u ovoj fazi pregovore vodi samo sa SAD, ne i sa Evropskom unijom.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov juče je saopštio da će se Vladimir Putin sastati sa Vitkofom prije svoje državne posjete Indiji, koja je planirana za 4. i 5. decembar.
''Za nas je najvažnija stvar Trampova mirovna misija i napori njegovih saveznika, koje sada preduzimaju. Mi se pripremamo upravo za te kontakte'', rekao je Peskov na Prvom kanalu.
