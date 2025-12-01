Logo

Snijeg napravio haos: Lančani sudar 45 vozila na auto-putu

Izvor:

ATV

01.12.2025

08:30

Komentari:

0
Снијег направио хаос: Ланчани судар 45 возила на ауто-путу
Foto: screenshot / X / Defense Intelligence

Oko 45 vozila učestvovalo je u lančanom sudaru tokom snježne oluje na auto-putu u Indijani, prenijeli su lokalni mediji.

Iako se lančani sudar dogodio u smjeru ka zapadu, brojna vozila izletjela su na suprotnu stranu puta, što je potpuno paralisalo saobraćaj u oba smjera.

Kako prenose američki mediji, nema informacija da je neko od učesnika teže povrijeđen, a nastala je velika materijalna šteta.

Podijeli:

Tagovi:

lančani sudar

Indijana

Snijeg

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Давно изгубљена Рубенсова слика продата за 2,3 милиона евра на аукцији у Версају

Kultura

Davno izgubljena Rubensova slika prodata za 2,3 miliona evra na aukciji u Versaju

7 h

0
Бака (77) доминира у "Кантеру", номинована за награду: Елиминисала цијели противнички тим

Zanimljivosti

Baka (77) dominira u "Kanteru", nominovana za nagradu: Eliminisala cijeli protivnički tim

7 h

0
Рекордне поплаве у Индонезији: 440 мртвих, преко 400 несталих

Svijet

Rekordne poplave u Indoneziji: 440 mrtvih, preko 400 nestalih

7 h

0
Потресна објава другарице Ане Радовић (20) која је погинула у стравичној несрећи

Srbija

Potresna objava drugarice Ane Radović (20) koja je poginula u stravičnoj nesreći

7 h

0

Više iz rubrike

Користећи скривену камеру и слушалице, брачни пар освојио у казину 680.000 евра

Svijet

Koristeći skrivenu kameru i slušalice, bračni par osvojio u kazinu 680.000 evra

7 h

0
Рекордне поплаве у Индонезији: 440 мртвих, преко 400 несталих

Svijet

Rekordne poplave u Indoneziji: 440 mrtvih, preko 400 nestalih

7 h

0
ФСБ, федерална служба безбједности Русије

Svijet

Kijev naredio atentat, likvidiran agent GUR-a

7 h

0
Проблеми у САД-у: Отказано стотине летова због јаког снијега

Svijet

Problemi u SAD-u: Otkazano stotine letova zbog jakog snijega

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

16

Pet grešaka koje mogu da unište parfem

15

16

Horor prizori na auto-putu: Poslije odsječenih šaka, pronađeno i tijelo bez glave

15

13

Koji horoskopski znakovi zajedno čine najhaotičniji spoj?

15

13

Srpska oborila sve rekorde: Ostvareno više od milion noćenja

15

11

Zaharova: Ekstremno neodgovorne izjave admirala Dragonea

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner