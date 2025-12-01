Snijeg napravio haos: Lančani sudar 45 vozila na auto-putu

Izvor:
01.12.2025
Oko 45 vozila učestvovalo je u lančanom sudaru tokom snježne oluje na auto-putu u Indijani, prenijeli su lokalni mediji.
Iako se lančani sudar dogodio u smjeru ka zapadu, brojna vozila izletjela su na suprotnu stranu puta, što je potpuno paralisalo saobraćaj u oba smjera.
A huge chain-reaction crash involving more than 50 vehicles occurred during a snowstorm near Terre Haute, Indiana, United States today. Video from Heather Lynn. pic.twitter.com/sYGqxRS7Z0— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 30, 2025
Kako prenose američki mediji, nema informacija da je neko od učesnika teže povrijeđen, a nastala je velika materijalna šteta.
Footage of A massive and extremely terrifying multi-vehicle collision in Indiana, USA, following a heavy snowstorm, and authorities are warning citizens against traveling except in emergency cases. #Vehiclecollision #Indiana #USA pic.twitter.com/LSyTTyeNIj— Dco Global News (@Dcoglobalnews) December 1, 2025
