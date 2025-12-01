Snijeg napravio haos: Lančani sudar 45 vozila na auto-putu

Oko 45 vozila učestvovalo je u lančanom sudaru tokom snježne oluje na auto-putu u Indijani, prenijeli su lokalni mediji.

Iako se lančani sudar dogodio u smjeru ka zapadu, brojna vozila izletjela su na suprotnu stranu puta, što je potpuno paralisalo saobraćaj u oba smjera.

A huge chain-reaction crash involving more than 50 vehicles occurred during a snowstorm near Terre Haute, Indiana, United States today. Video from Heather Lynn. pic.twitter.com/sYGqxRS7Z0 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 30, 2025

Kako prenose američki mediji, nema informacija da je neko od učesnika teže povrijeđen, a nastala je velika materijalna šteta.