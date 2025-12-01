Potresna objava drugarice Ane Radović (20) koja je poginula u stravičnoj nesreći

Anina drugarica, oglasila se potresnom objavom na društvenoj mreži "Tik Tok" gdje se oprostila od nje.

Svijet Kijev naredio atentat, likvidiran agent GUR-a

"Luco, teško mi je da prihvatim da te nema i mislim da nikada neću uspjeti. Toliko si bila svoja, posebna i totalno blesava, da mi se na momente čini kao da ćeš se samo pojaviti, nasmijati i reći nešto skroz blesavo. Nisi otišla iz mog života. Samo si na mjestu gdje te ne mogu vidjeti, ali te osjećam – ne kao sjećanje, nego kao dio sebe koji je ostao zauvijek. Znaš, stalno razmišljam o tome kako smo se razišle, ali kad te se sjetim, ta uspomena nikad nije gorka. Ti si bila dom u velikom djelu života. I iako nismo stigle da popravimo stvari, u meni više nema ljutnje, ni gorčine – samo tiha zahvalnost što smo se uopšte srele. Nadam se da to osjećaš, gdje god da si – piše u objavi.

Kako dodaje Anina drugarica, razmišlja koliko su se voljele, pa onda izgubile, pa onda ćutale.

Scena Halid Muslimović zamalo otkazao koncert u Beogradu?

– I sad vidim – to naše ćutanje nikad nije poništilo ono što smo bile. Ma koliko da smo se udaljile, nikad nisam osjetila da si stvarno otišla iz mog života. Ti si mi i dalje jedna od najznačajnijih ljudi koje sam imala. Najviše bih voljela da si to čula od mene dok si mogla. Nedostaje mi da ti kažem sve što sam čuvala u sebi. Nedostaje mi čak i ono naše ćutanje koje je imalo težinu. Ali najviše mi nedostaje to što sam mislila da ćemo uvijek imati vrijeme da popravimo stvari. Ipak nismo imale. I zato ti sada govorim bar ovako – bila si mi važnija više nego što sam znala da priznam. I znaš, kad danas pomislim na tebe, prvo mi se javi onaj osjećaj kao kad ti neko toplom rukom lagano pritisne srce, ne da boli, nego da te podsjeti da si voljela – piše u objavi i dodaje:

– Ti si ostavila trag koji nije grub, nije težak, nego baš onaj mekani, nježni trag koji čovjek nosi cijeli život. I hvala ti za sve te tihe osmijehe i uspomene koje sada nosim duboko u srcu. Hvala ti što si postojala u mom životu baš onakva kakva jesi i što si baš ti bila moj prijatelj i oslonac sve ove godine. I dalje si tu i živiš, samo kroz nas i svim malim stvarima koje nas podsjete na tebe. Nisi ni bila svjesna koliko si voljena i ostaćeš zauvijek. Tvoja lucka – piše u objavi.

Nestanak Ane Radović i pronalaženje tijela

Podsjetimo, Ana Radović (20), koja je nestala 23.11. nakon što se iz svog doma na Zlatiboru uputila ka Beogradu, pronađena je mrtva na magistralnom putu kod Čačka. Tijelo nesrećne devojke, pronađeno je u “audiju” zajedno sa tijelom Aleksandra (37) koji je upravljao ovim automobilom, piše Blic.