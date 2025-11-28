Ocu pozlilo više puta, intervenisala hitna pomoć: Sahranjena Ana Radović

Izvor:
Mondo.rs
28.11.2025
16:24
Komentari:0
Ana Radović (20) sahranjena je danas na zlatiborskom groblju. Ona je nestala 23. novembra, a njeno tijelo pronađeno je nakon trodnevne potrage u "audiju" koji se nalazio u betonskom propustu na magistralnom putu kod Čačka. Automobil u kojem je pronađeno Anino tijelo, vozio je Aleksandar M. (37), koji je, takođe, stradao u toj saobraćajnoj nesreći.
Opelo za mladu Anu održano je najprije u 12 sati u dvorištu porodične kuće Radovića, a veliki broj ljudi posljednji put se oprostilo od Ane. Okupljena porodica i prijatelji izjavljivali su saučešće ocu Milošu, majci Gorici i bratu Luki.
Hronika
Oglasila se drugarica poginule Ane Radović: Željela je...
Kako su ispričali prijatelji ove porodice sahrana tragično nastradale djevojke bila je izuzetno potresna za sve. Aninom ocu pozlilo je nekoliko puta, zbog čega je intervenisala Hitna pomoć, koja je sve vreme bila dežurna na groblju, pišu Novosti.
Podsjećamo, Ana Radović (20) nestala je 23. novembra kada je sa prijateljem Aleksandrom M. (37) krenula sa Zlatibora u Beograd.
Hronika
Prvi rezultati istrage: Ana (20) i Aleksandar (37) zadobili stravične povrede
Ona se tog dana u 18.45 čula sa bratom. Roditelji su je nakon toga zvali bezbroj puta, ali odgovora od njihove kćerke nije bilo.
Mobilni telefon nesrećne devojke bio je dostupan skoro 14 sati, nakon čega se ugasio.
Majka nestale Ane Radović prijavila je njen nestanak 24. novembra. Policija, vatrogasci-spasioci i ronioci pretraživali su jezero Međuvršje kao i rijeku Moravu od 25. novembra.
Mještani su pronašli "audi", u kojem se kasnije ispostavilo da su tijela Ane i Aleksandra, 26. novembra. Muškarac čije je tijelo pronađeno sa Aninim bio obezbjeđenje Nebojše Stojkovića Stojketa.
Srbija
Ovo je Aleksandar koji je sletio u kanal: Radio za Stojketa, preživio atentat, poginuo sa Anom
(Mondo)
Srbija
23 h0
Srbija
1 d0
Srbija
1 d0
Srbija
1 d0
Najnovije
Najčitanije
12
04
12
02
11
58
11
55
11
41
Trenutno na programu