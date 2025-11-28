Logo
Large banner

Jeziv snimak urušavanja puta u Kragujevcu: Klizište nosi sve

Izvor:

Agencije

28.11.2025

12:12

Komentari:

0
Клизиште у Крагујевцу
Foto: Glas Šumadije / Instagram

Dio puta u Kragujevcu potpuno je odnesen pod klizištem, a ovaj događaj mnogo je uznemirio građane.

Dio pristupne saobraćajnice i potporni zidovi kod kompleksa Centra izvrsnosti u Kragujevcu obrušili su se jutros, a stabilnost terena i dalje je ozbiljno ugrožena.

Prema informacijama portala "Glas Šumadije", nestabilnost tla je postojala i ranije, a dodatno je pogoršana usljed vremenskih nepogoda.

policija rs 3

Društvo

Policija poručila građanima: Imate rok do kraja godine

Na njihovoj Instagram stranici objavljen je jeziv snimak trenutka urušavanja, koji je izazvao zabrinutost među građanima. Srećom, u ovom incidentu niko nije povrijeđen.

Kako navode na ovom portalu, problemi sa obrušavanjem postaju sve učestaliji, što izaziva dodatnu zabrinutost zbog sigurnosti i pristupa kompleksu.

Kod Centra izvrsnosti, gdje se rano jutros obrušio dio puta, nalazi se policija sa inspektorima, koji obavljaju uviđaj.

Podijeli:

Tagovi:

klizište

Kragujevac

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Chat GPT ČET GPT

Nauka i tehnologija

ChatGPT hakovan: Podaci korisnika završili kod hakera

3 h

0
Расте водостај ријеке Саве

Društvo

Raste vodostaj rijeke Save

3 h

0
Поново у прекиду саобраћај за теретна возила преко Романије

Društvo

Ponovo u prekidu saobraćaj za teretna vozila preko Romanije

3 h

0
Састали се Путин и Орбан: Односи двије земље настављају да се развијају

Svijet

Sastali se Putin i Orban: Odnosi dvije zemlje nastavljaju da se razvijaju

3 h

1

Više iz rubrike

Ко не мора да прекине радни однос због пензије

Srbija

Ko ne mora da prekine radni odnos zbog penzije

7 h

0
Откривено како се активирао "паник позив" након несреће Ане Радовић

Srbija

Otkriveno kako se aktivirao "panik poziv" nakon nesreće Ane Radović

17 h

0
Priština Kosovo

Srbija

Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

1 d

0
Школа, учионица

Srbija

Haos ispred škole: Otac upao u dvorište i tukao đake

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

31

Ovi obrasci ponašanja ukazuju na to da ste imali teško djetinjstvo koje je ostavilo traga

15

28

Kraj! Obradović odbio da se vrati na klupu Partizana

15

27

Krnji Ustavni sud osporio pojedine tačke zaključaka NSRS

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner