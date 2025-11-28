Jeziv snimak urušavanja puta u Kragujevcu: Klizište nosi sve

Dio puta u Kragujevcu potpuno je odnesen pod klizištem, a ovaj događaj mnogo je uznemirio građane.

Dio pristupne saobraćajnice i potporni zidovi kod kompleksa Centra izvrsnosti u Kragujevcu obrušili su se jutros, a stabilnost terena i dalje je ozbiljno ugrožena.

Prema informacijama portala "Glas Šumadije", nestabilnost tla je postojala i ranije, a dodatno je pogoršana usljed vremenskih nepogoda.

Na njihovoj Instagram stranici objavljen je jeziv snimak trenutka urušavanja, koji je izazvao zabrinutost među građanima. Srećom, u ovom incidentu niko nije povrijeđen.

Kako navode na ovom portalu, problemi sa obrušavanjem postaju sve učestaliji, što izaziva dodatnu zabrinutost zbog sigurnosti i pristupa kompleksu.

Kod Centra izvrsnosti, gdje se rano jutros obrušio dio puta, nalazi se policija sa inspektorima, koji obavljaju uviđaj.