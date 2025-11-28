Ponovo u prekidu saobraćaj za teretna vozila preko Romanije

Zbog intenzivnog snijega ponovo je u prekidu saobraćaj preko Romanije za sva teretna vozila sa prikolicom, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srspke.

Iz AMS-a napominju da se na dionicama u višim planinskim predjelima i preko prevoja saobraćaj odvija usporeno.

U nižim predjelima, kolovozi su pretežno mokri i klizavi, pa se vozačima skreće pažnja i na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima.

Društvo Policija poručila građanima: Imate rok do kraja godine

Iz AMS podsjećaju na obavezu posjedovanja zimske opreme.