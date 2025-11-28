Logo
Large banner

Ponovo u prekidu saobraćaj za teretna vozila preko Romanije

Izvor:

SRNA

28.11.2025

12:06

Komentari:

0
Поново у прекиду саобраћај за теретна возила преко Романије

Zbog intenzivnog snijega ponovo je u prekidu saobraćaj preko Romanije za sva teretna vozila sa prikolicom, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srspke.

Iz AMS-a napominju da se na dionicama u višim planinskim predjelima i preko prevoja saobraćaj odvija usporeno.

U nižim predjelima, kolovozi su pretežno mokri i klizavi, pa se vozačima skreće pažnja i na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima.

policija rs 3

Društvo

Policija poručila građanima: Imate rok do kraja godine

Iz AMS podsjećaju na obavezu posjedovanja zimske opreme.

Podijeli:

Tagovi:

Romanija

saobraćaj

AMS RS

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Полиција поручила грађанима: Имате рок до краја године

Društvo

Policija poručila građanima: Imate rok do kraja godine

3 h

0
Промоција Ђачког календара Српске - циљ очување дјечијег рада и стваралаштва

Društvo

Promocija Đačkog kalendara Srpske - cilj očuvanje dječijeg rada i stvaralaštva

3 h

0
Правила поста по недјељама: Ево када је дозвољено јести рибу

Društvo

Pravila posta po nedjeljama: Evo kada je dozvoljeno jesti ribu

4 h

0
Проходни сви путеви на Сарајевско-романијској регији

Društvo

Prohodni svi putevi na Sarajevsko-romanijskoj regiji

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

14

32

Naučnici otkrili šta Crni petak radi mozgu

14

27

Narod priča: Porodica Pekić Bajić

14

26

Učenik iznenada preminuo u Osnovnoj školi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner