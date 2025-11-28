Ponovo u prekidu saobraćaj za teretna vozila preko Romanije

Izvor:
SRNA
28.11.2025
12:06
Zbog intenzivnog snijega ponovo je u prekidu saobraćaj preko Romanije za sva teretna vozila sa prikolicom, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srspke.
Iz AMS-a napominju da se na dionicama u višim planinskim predjelima i preko prevoja saobraćaj odvija usporeno.
U nižim predjelima, kolovozi su pretežno mokri i klizavi, pa se vozačima skreće pažnja i na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima.
Iz AMS podsjećaju na obavezu posjedovanja zimske opreme.
