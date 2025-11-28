Logo
Large banner

Promocija Đačkog kalendara Srpske - cilj očuvanje dječijeg rada i stvaralaštva

28.11.2025

11:48

Komentari:

0
Промоција Ђачког календара Српске - циљ очување дјечијег рада и стваралаштва
Foto: Službeni glasnik Republike Srpske

Javna ustanova Službeni glasnik Republike Srpske poziva predstavnike medija da prisustvuju svečanoj promociji Đačkog kalendara Republike Srpske za 2026. godinu, koja će se održati 28. novembra 2025. godine u Kulturnom centru "Banski dvor", sa početkom u 12 časova.

Projekat Đački kalendar realizuje se već treću godinu zaredom, a predstavlja rezultat likovnog stvaralaštva učenika osnovnih škola širom Republike Srpske, nagrađenih na konkursu "Republici Srpskoj za rođendan", koji organizuje Republički pedagoški zavod Republike Srpske.

Službeni glasnik ovaj projekat realizuje u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom Republike Srpske, sa zajedničkim ciljem očuvanja, podrške i promocije kreativnosti, talenta i stvaralaštva najmlađih.

Tragovi rimskog vremena

Kultura

Tragovi rimskog vremena – arheološko nasljeđe banjalučke regije

I ove godine, dio prihoda ostvarenog prodajom kalendara biće usmjeren na nagrade za buduće učesnike konkursa, čime Službeni glasnik i Republički pedagoški zavod dodatno podstiču učeničko stvaralaštvo i motivišu učenike da aktivno učestvuju u kulturnim i obrazovnim projektima.

Izjave za medije biće organizovane neposredno prije početka događaja.

"Srdačno Vas pozdravljamo i radujemo se Vašem dolasku!", poručuju organizatori.

Podijeli:

Tagovi:

promocija

službeni glasnik

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Правила поста по недјељама: Ево када је дозвољено јести рибу

Društvo

Pravila posta po nedjeljama: Evo kada je dozvoljeno jesti ribu

4 h

0
Проходни сви путеви на Сарајевско-романијској регији

Društvo

Prohodni svi putevi na Sarajevsko-romanijskoj regiji

5 h

0
Мјерење водостаја ријеке

Društvo

Opada nivo Une i Sane

6 h

0
Нормализован саобраћај преко Романије

Društvo

Normalizovan saobraćaj preko Romanije

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

27

Krnji Ustavni sud osporio pojedine tačke zaključaka NSRS

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

14

32

Naučnici otkrili šta Crni petak radi mozgu

14

27

Narod priča: Porodica Pekić Bajić

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner