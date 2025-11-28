Promocija Đačkog kalendara Srpske - cilj očuvanje dječijeg rada i stvaralaštva

Javna ustanova Službeni glasnik Republike Srpske poziva predstavnike medija da prisustvuju svečanoj promociji Đačkog kalendara Republike Srpske za 2026. godinu, koja će se održati 28. novembra 2025. godine u Kulturnom centru "Banski dvor", sa početkom u 12 časova.

Projekat Đački kalendar realizuje se već treću godinu zaredom, a predstavlja rezultat likovnog stvaralaštva učenika osnovnih škola širom Republike Srpske, nagrađenih na konkursu "Republici Srpskoj za rođendan", koji organizuje Republički pedagoški zavod Republike Srpske.

Službeni glasnik ovaj projekat realizuje u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom Republike Srpske, sa zajedničkim ciljem očuvanja, podrške i promocije kreativnosti, talenta i stvaralaštva najmlađih.

I ove godine, dio prihoda ostvarenog prodajom kalendara biće usmjeren na nagrade za buduće učesnike konkursa, čime Službeni glasnik i Republički pedagoški zavod dodatno podstiču učeničko stvaralaštvo i motivišu učenike da aktivno učestvuju u kulturnim i obrazovnim projektima.

Izjave za medije biće organizovane neposredno prije početka događaja.

"Srdačno Vas pozdravljamo i radujemo se Vašem dolasku!", poručuju organizatori.