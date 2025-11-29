Logo
Large banner

Sahranjen Aleksandar Masalušić: Kaća Živković objavila njegovu sliku i uputila mu ove riječi

Izvor:

Agencije

29.11.2025

15:54

Komentari:

0
Сахрањен Александар Масалушић: Каћа Живковић објавила његову слику и упутила му ове ријечи

Pjevačica Katarina Živković na dan sahrane, tragično stradalog Aleksandra Masalušića, oprostila se emotivnim riječima od prijatelja.

Aleksandar Masalušić (37), koji je u nedjelju, 23. novembra, u popodnevnim časovima stradao u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Čačak - Požega zajedno sa Anom Radović (20), sahranjen je danas na pribojskom groblju.

Ана Радовић

Srbija

Ocu pozlilo više puta, intervenisala hitna pomoć: Sahranjena Ana Radović

Aleksandar je bio pripadnik ličnog obezbjeđenja Nebojše Stojkovića Stojketa, emotivnog partnera Katarine Živković.

Katarina se nije oglašavala sve do danas, do dana njegove sahrane.

Несрећа-Аном Радовић

Hronika

Oglasila se drugarica poginule Ane Radović: Željela je...

"Putuj sa anđelima, naš dobri Sale", stoji u pjevačicinoj objavi.

Несрећа-Аном Радовић

Srbija

Otkriveno kako se aktivirao "panik poziv" nakon nesreće Ane Radović

Pogledajte njenu objavu:

Instagram/KatarinaZivkovic2789
Instagram/KatarinaZivkovic2789

Podijeli:

Tagovi:

Katarina Živković

Aleksandar Mašalušić

Ana Radović

Nebojša Stojković Stojke

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Градоначелнику пријетио смрћу на Фејсбуку, одређен му притвор

Region

Gradonačelniku prijetio smrću na Fejsbuku, određen mu pritvor

13 h

0
Шок: Ватрогасац у центру афере! Ухапшен са братом због шверца оружја

Hronika

Šok: Vatrogasac u centru afere! Uhapšen sa bratom zbog šverca oružja

13 h

0
Орбан: ЕУ крије пораз у Украјини да би избјегла политички колапс

Svijet

Orban: EU krije poraz u Ukrajini da bi izbjegla politički kolaps

13 h

0
Окупљају се играчи Партизана, ево ко ће водити тренинг

Košarka

Okupljaju se igrači Partizana, evo ko će voditi trening

13 h

0

Više iz rubrike

Скарлет Јохансон, Глумица

Scena

Skarlet Johanson: Finansijeri tražili da ne snimam film o zloupotrebi holokausta

13 h

0
Ana Nikolić pjevačica

Scena

Ana Nikolić presjekla: Prestajem da pijem od ovog datuma

15 h

0
Ресторан, два стана, кућа и уштеђевина: Ево кога је Лепа Лукић поменула у тестаменту

Scena

Restoran, dva stana, kuća i ušteđevina: Evo koga je Lepa Lukić pomenula u testamentu

16 h

0
Полиција ушла у Елиту: Инспектори улетјели на имање

Scena

Policija ušla u Elitu: Inspektori uletjeli na imanje

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

55

Đorđe Perić i Nemanja Kalajdžić pobjednici Svjetskog trofeja u Francuskoj

21

51

Venecuela osudila izjavu Trampa o zatvaranju vazdušnog prostora

21

42

Centralne vijesti, 29.11.2025.

21

36

Pogođeni su: Više od od 600 poginulih, stravični snimci

21

29

Bivši centar Partizana poziva navijače na radikalan potez

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner