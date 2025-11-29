Sahranjen Aleksandar Masalušić: Kaća Živković objavila njegovu sliku i uputila mu ove riječi

Izvor:
Pjevačica Katarina Živković na dan sahrane, tragično stradalog Aleksandra Masalušića, oprostila se emotivnim riječima od prijatelja.
Aleksandar Masalušić (37), koji je u nedjelju, 23. novembra, u popodnevnim časovima stradao u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Čačak - Požega zajedno sa Anom Radović (20), sahranjen je danas na pribojskom groblju.
Aleksandar je bio pripadnik ličnog obezbjeđenja Nebojše Stojkovića Stojketa, emotivnog partnera Katarine Živković.
Katarina se nije oglašavala sve do danas, do dana njegove sahrane.
"Putuj sa anđelima, naš dobri Sale", stoji u pjevačicinoj objavi.
Pogledajte njenu objavu:
