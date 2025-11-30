Logo
U saobraćajnoj nesreći poginuli šestomjesečna beba i muškarac

RTS

30.11.2025

08:23

У саобраћајној несрећи погинули шестомјесечна беба и мушкарац
Foto: Tanjug

Šestomjesečna beba i muškarac su stradali, a žena je povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć, oko jedan sat poslije ponoći, na auto-putu "Miloš Veliki", u smjeru ka Čačku, na dijelu mosta na Savi, na teritoriji opštine Surčin–Obrenovac.

Saobraćajna nesreća dogodila se oko jedan sat poslije ponoći na auto-putu u smjeru ka Čačku, na dijelu mosta na Savi.

RTS javlja da je došlo do sudara putničkog automobila i autobusa.

Лаћарк

Srbija

Detalji stravične nesreće: Otac i kćerka (16) poginuli, majka prevezena u bolnicu

Iz Hitne pomoći su rekli da su ekipe na licu mjesta samo mogle da konstatuju smrt djeteta, dok je dvadesettrotogodišnja žena sa teškim povredama zbrinuta u Urgentni centar, a muškarca je prevezla obrenovačka Hitna pomoć.

Nakon što je uspostavljen saobraćaj, oko četiri sata došlo je do još jedne saobraćajne nezgode na istom dijelu puta, kilometar i po prije mjesta prve nesreće, u kojoj je učestvovalo šest vozila.

Dvije osobe povrijeđene su u tom udesu i prevezene u Urgentni centar.

Saobraćajna nesreća

poginuli

