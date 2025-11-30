U saobraćajnoj nesreći poginuli šestomjesečna beba i muškarac

Izvor:
RTS
30.11.2025
08:23
Komentari:0
Šestomjesečna beba i muškarac su stradali, a žena je povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć, oko jedan sat poslije ponoći, na auto-putu "Miloš Veliki", u smjeru ka Čačku, na dijelu mosta na Savi, na teritoriji opštine Surčin–Obrenovac.
Saobraćajna nesreća dogodila se oko jedan sat poslije ponoći na auto-putu u smjeru ka Čačku, na dijelu mosta na Savi.
RTS javlja da je došlo do sudara putničkog automobila i autobusa.
Srbija
Detalji stravične nesreće: Otac i kćerka (16) poginuli, majka prevezena u bolnicu
Iz Hitne pomoći su rekli da su ekipe na licu mjesta samo mogle da konstatuju smrt djeteta, dok je dvadesettrotogodišnja žena sa teškim povredama zbrinuta u Urgentni centar, a muškarca je prevezla obrenovačka Hitna pomoć.
Nakon što je uspostavljen saobraćaj, oko četiri sata došlo je do još jedne saobraćajne nezgode na istom dijelu puta, kilometar i po prije mjesta prve nesreće, u kojoj je učestvovalo šest vozila.
Dvije osobe povrijeđene su u tom udesu i prevezene u Urgentni centar.
Srbija
1 d1
Srbija
1 d0
Srbija
1 d0
Srbija
1 d0
Najnovije
Najčitanije
18
24
18
16
18
03
17
50
17
33
Trenutno na programu