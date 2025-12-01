Baka (77) dominira u "Kanteru", nominovana za nagradu: Eliminisala cijeli protivnički tim

01.12.2025
08:10
Komentari:0
77-godišnja Ruskinja nominovana za nagradu u gejmingu.
Kako piše Sputnjik, Olga Ivanovna (77) iz Nižnjeg Novgoroda kandidovana je za najbolji trenutak godine u igri „Kanter strajk 2“.
Ona je u jednoj partiji eliminisala cijeli protivnički tim.
🇷🇺 77-godišnja Ruskinja nominovana za nagradu u gejmingu— Sputnik Srbija (@rs_sputnik) November 30, 2025
