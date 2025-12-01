Logo

Baka (77) dominira u "Kanteru", nominovana za nagradu: Eliminisala cijeli protivnički tim

01.12.2025

08:10

Бака (77) доминира у "Кантеру", номинована за награду: Елиминисала цијели противнички тим
Foto: screenshot

77-godišnja Ruskinja nominovana za nagradu u gejmingu.

Kako piše Sputnjik, Olga Ivanovna (77) iz Nižnjeg Novgoroda kandidovana je za najbolji trenutak godine u igri „Kanter strajk 2“.

Ona je u jednoj partiji eliminisala cijeli protivnički tim.

