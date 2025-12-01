Pripadnice ovih znakova su najveći manipulatori

Neke žene, prema astrologiji, posebno se ističu po svojoj sposobnosti da utiču na druge, ponekad suptilno, a ponekad veoma direktno. Takve osobe su dobre u čitanju emocija onih oko sebe i koriste ovu vještinu da postignu ono što žele. Njihova komunikacija može biti privlačna, ali istovremeno i nepredvidiva, što ih čini izazovnim likovima u vezama.

Škorpija

Žene rođene pod ovim znakom poznate su po svom intenzitetu i dubokoj emocionalnoj inteligenciji, što im omogućava da lako prepoznaju tuđe slabosti. Koriste jaku intuiciju da procijene ljude i situacije, često mnogo brže nego što drugi primijete. Škorpije ponekad prave poteze iz sjenke, posmatrajući reakcije i prilagođavajući svoju strategiju. Njihova sposobnost čuvanja tajni daje im dodatnu prednost u vezama. Upravo zato mogu delovati manipulativno kada žele da kontrolišu dinamiku veze ili odnosa.

Blizanci

Blizanci su društveni, prilagodljivi i izuzetno komunikativni, što im daje veliku vještinu u oblikovanju priča i vođenju razgovora. Njihovo brzo razmišljanje i promjenljiva energija im omogućavaju da se lako izvuku iz nezgodnih situacija. Ponekad mogu da koriste riječi kao oružje, stvarajući utisak koji im u datom trenutku najviše odgovara. Njihova sposobnost da mijenjaju perspektive ostavlja druge zbunjene, ali i fascinirane. Kada žele da postignu određeni cilj, znaju kako to da urade vještim verbalnim manevrima.

Ribe

Iako djeluju nježno i saosjećajno, žene rođene u ovom znaku mogu veoma suptilno uticati na druge kroz emocije. Ribe znaju kako da izazovu empatiju i kako da iskoriste svoju ranjivost da bi dobile podršku ili naklonost. Njihova mašta ih ponekad navodi da izbjegavaju odgovornost, što može rezultirati manipulativnim ponašanjem. Često ostavljaju utisak da im je potrebna zaštita, iako veoma dobro znaju šta rade. Upravo ta kombinacija osjetljivosti i nejasnih namjera može biti veoma zbunjujuća za one oko njih, prenosi Indeks.