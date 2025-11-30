Dnevni horoskop za 30. novembar: Ove znakove očekuje dobitak

Dnevni horoskop za 30. novembar. Posljednji dan u mjesecu mnogim horoskopskim znacima doneće dugoočekivane promene. Nekim prapadnicima Zodijaka će se sreća nasmiješiti, a nekima doneti probleme.

OVAN

Ovaj dan donijeće vam uspješan završetak rada na jednom važnom projektu. Nadređeni će vam uputiti pohvale i priznanja. Konstruktivnim razgovorom s partnerom danas ćete uspješno prevazići jedan dugotrajan problem u vezi. Moguće su komplikacije vezane za debelo i slepo crijevo.

BIK

Potpuno ste se usredsredili na finansije, a ovog dana ćete uspješno prevazići komplikovanu situaciju na poslu. Pruža vam se prilika da započnete strastvenu avanturu sa osobom koju ste upoznali preko prijatelja. U većoj mjeri vam sada zdravlje zavisi od navika vezanih za ishranu, kao i za unos tečnosti.

BLIZANCI

Ovaj dan obilježiće uspješan poslovni sastanak na kom ćete postići unosan poslovni sporazum. Finansijski dobitak. Slobodnim Blizancima predstoji poznanstvo s veoma zanimljivom osobom u znaku Vodolije ili Lava. Potrudite se da izbjegavate poroke.

RAK

Rakove koji se bave trgovinom ili sarađuju sa inostranstvom danas očekuju odlični rezultati. Finansijski dobitak. Nesuglasice na porodičnom nivou možete prevazići samo tako što ćete pronaći kompromisno riješenje. Možete da očekujete da ćete imati probleme s grlom, sinusima, da ćete biti skloni prehladama, upalama, infekcijama.

LAV

Neočekivani finansijski dobitak obilježiće ovaj dan. Očekuje vas podrška uticajne osobe u napredovanju u karijeri. Osjećate se neshvaćeno od vaših ukućana. Riješite sve nedoumice otvorenim razgovorom. Važno je da unosite dovoljno vitamina.

Posavjetujte se s ljekarom o svemu što vas muči.

DJEVICA

Djevice koje se bave prosvetom, kreativnim zanimanjem i nekretninama mogu da očekuju odlične rezultate. Imate osjećaj da vas ne shvataju vaši najbliži. Vaš odnos s partnerom zahtjeva dodatna prilagođavanja. Utopljavajte se, pijte čajeve, vodite računa da se ne prehladite.

VAGA

Oprezno upravljajte novcem, posebno ukoliko sarađujete prvi put s poslovnim partnerima i ako procijenite da postoji rizik. Moguća je ljubav na prvi pogled sa osobom koja će vas fascinirati svojim kompletnim nastupom. Podložni ste brojnim sitnim tegobama, od kijavice do alergija.

ŠKORPIJA

Danas ćete uspješno riješiti jedan krupan administrativni problem. Dobićete pohvale od nadređenih. Vaš odnos s partnerom se već neko vrijeme odvija po sistemu vruće-hladno.

Ne želite da se uključite u te igre. Ovo je faza u kojoj vam je kvalitetan san od velikog značaja.

STRIJELAC

Nalazite se u situaciji da organizujete svoj dosadašnji način poslovanja. To će vam donijeti bolje rezultate. Uspješno ćete prevazići problem u vezi s partnerom, bilo da je riječ o krizi povjerenja ili nečemu drugom. Intuicija će vam takođe biti veoma naglašena, kao i snovi, pa obratite pažnju na to šta sanjate.

JARAC

Jarčeve koji se nalaze na rukovodećem položaju danas očekuje posebno zadovoljstvo. Ostvarićete natprosečne rezultate. Slobodni Jarčevi se mogu naći u ljubavnoj dilemi između dve osobe koje im se podjednako dopadaju. Nađite svaki dan dovoljno vremena za sebe.

VODOLIJA

Potrudite se da danas što jasnije izlažete svoje ideje. Vrlo lako se može desiti da budete pogrešno shvaćeni. Nesuglasice s partnerom mogu vas izbaciti iz takta. Sve se može pretvoriti u raspravu. Kad je u pitanju zdravlje, možete da očekujete period u kom ćete imati manje probleme zbog stresa.

RIBE

Danas ćete uspešno premostiti jednu prepreku koja se može pojaviti u razvoju poslovanja. Uspeh na timskom nivou. Partner pokazuje znake nepovjerenja prema vama, a to vas sve vrijeme iritira. Uskoro vas očekuje rasprava. Zbog česte napetosti vaše zdravlje na neki način može da ispašta.

