Zašto neki ljudi nikada ne sanjaju: Ovo bi mogao biti razlog

Izvor:

Avaz

29.11.2025

11:23

San, spavanje
Foto: Pexels

Iako mnogi tvrde da nikada ne sanjaju, stručnjaci ističu da svi sanjamo svake noći. Razlika je u tome što se snovi često ne pamte, a razlozi za to mogu biti različiti, od kvalitete sna i genetike do stresa i lijekova koje uzimamo.

Snovi nastaju u REM fazi spavanja, kada je mozak gotovo jednako aktivan kao tokom budnog stanja. Tokom tog razdoblja snovi pomažu učvrstiti sjećanja, preraditi emocije i dati smisao svakodnevnim iskustvima.

Ako se ujutro budimo s osjećajem “praznog” sna, najčešće je riječ o tome da mozak pohranjuje slike u nesvjesni dio pamćenja.

Dugotrajan izostanak sjećanja može biti posljedica kraće ili isprekidane REM faze, d‌jelovanja određenih lijekova, poput antidepresiva ili tableta za spavanje, ili psiholoških faza u kojima je um manje usmjeren na emocije.

