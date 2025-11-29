Zašto neki ljudi nikada ne sanjaju: Ovo bi mogao biti razlog

Izvor:
Avaz
29.11.2025
11:23
Komentari:0
Iako mnogi tvrde da nikada ne sanjaju, stručnjaci ističu da svi sanjamo svake noći. Razlika je u tome što se snovi često ne pamte, a razlozi za to mogu biti različiti, od kvalitete sna i genetike do stresa i lijekova koje uzimamo.
Snovi nastaju u REM fazi spavanja, kada je mozak gotovo jednako aktivan kao tokom budnog stanja. Tokom tog razdoblja snovi pomažu učvrstiti sjećanja, preraditi emocije i dati smisao svakodnevnim iskustvima.
Ako se ujutro budimo s osjećajem “praznog” sna, najčešće je riječ o tome da mozak pohranjuje slike u nesvjesni dio pamćenja.
Dugotrajan izostanak sjećanja može biti posljedica kraće ili isprekidane REM faze, djelovanja određenih lijekova, poput antidepresiva ili tableta za spavanje, ili psiholoških faza u kojima je um manje usmjeren na emocije.
Svijet
54 min0
Kultura
1 h0
Scena
1 h0
Svijet
1 h0
Zanimljivosti
1 h0
Zanimljivosti
3 h0
Zanimljivosti
13 h0
Zanimljivosti
21 h0
Najnovije
Najčitanije
11
55
11
41
11
40
11
30
11
23
Trenutno na programu