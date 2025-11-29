Misterija Uskršnjeg ostrva riješena: Otkriveno ko je napravio kamene glave prije 900 godina

U prošlosti su istraživači pretpostavljali da bi za izgradnju i premiještanje statua na Uskršnjem ostrvu od 12 do 80 tona bio potreban zajednički napor stotina radnika.

Međutim, novi arheološki dokazi pokazuju da statue, poznate kao moai, nije izvajala jedna moćna vladarska dinastija, čime je razriješena jedna od najvećih misterija.

Umjesto toga, svaki moai je izvajao mali klan ili pojedinačna porodica, sa samo četiri do šest ljudi koji su radili na jednoj statui.

Svijet Neprocjenjiva faraonova narukvica ukradena iz sefa, istopili je i prodali sa siću!

Koristeći novi 3D model glavnog kamenoloma za moai na ostrvu, arheolozi su identifikovali 30 jedinstvenih "radionica" gdje su statue proizvedene.

Istraživači su otkrili da je svaki klan izgleda imao svoj jedinstveni umjetnički stil, specijalizovane tehnike i preferirana mjesta za iskopavanje.

Svijet Šokantna tajna autopsije ubijenog predsjednika SAD

Vodeći autor, profesor Karl Lipo sa Univerziteta Binghamton, kaže: "Vidimo odvojene radionice koje se zaista povezuju sa različitim klanskim grupama koje intenzivno rade u svojim specifičnim oblastima. Iz konstrukcije se zaista grafički vidi da se ovdje pravi niz statua, ovde još jedan niz statua i da su poređane jedna pored druge".

Statue su nastale u 13. vijeku

Proizvodnja moaija na Rapa Nuiju počela je negdje oko 13. vijeka, kada su polinezijske zajednice počele da klešu sve veće spomenike.

Do vremena kada su prvi zapadni istraživači stigli u 18. vijeku, skoro 1.000 statua je bilo razbacano po ostrvu, a još mnogo njih je ležalo djelimično završeno unutar kamenoloma Rano Raraku.

One of the biggest mysteries surrounding Easter Island may finally be solved as scientists claim to have pinpointed exactly who built the iconic stone heads over 900 years ago.



New archaeological evidence suggests that the massive statues, known as moai, were not carved by a… pic.twitter.com/fmcvZYrcUN — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 27, 2025

Međutim, kako i zašto je ova ostrvska zajednica uložila toliko ogromna sredstva u izgradnju ovih spomenika ostala je misterija.

"Kamenolom kao arheološki Diznilend"

"Kamenolom je kao arheološki Diznilend", kaže profesor Lipo.

"Oduvijek je bio riznica informacija i kulturnog naslijeđa, ali je izuzetno nedokumentovan".

U novoj studiji, objavljenoj u časopisu PLoS One, profesor Lipo i njegove kolege pokušali su da riješe ovu zagonetku kreiranjem detaljne digitalne mape kamenoloma.

Koristeći dron, istraživači su napravili oko 22.000 slika lokacije i spojili ih u jedan 3D model koji svako može da istraži.

Pored očuvanja lokacije za buduća istraživanja, ova nevjerovatna mapa je takođe otkrila neke iznenađujuće detalje koji su ostali skriveni od prethodnih studija.

Profesor Lipo kaže: "Možete vidjeti stvari koje zapravo ne biste mogli vidjeti na zemlji. Možete vidjeti vrhove i strane i sve vrste područja do kojih jednostavno nikada ne biste mogli da dođete".

Otkriveno je i da su, na primjer, moai obično bili klesani tako što su prvo usavršavani detalji lica pre nego što bi se ocrtala glava i tijelo.

Mystery of who built over 900 multi-ton Easter Island statues shocks researchers: ‘The archaeological Disneyland’ https://t.co/yrF2ri5FNl pic.twitter.com/gIKIcy8d8O — New York Post (@nypost) November 27, 2025

Ali drugi su prvo klesali čitav blok prije nego što bi počeli sa licem, dok su treći radili bočno u litice.

Isto tako, neki moai nose izrazite znake jedinstvene umjetničke vizije, uključujući i neke koji imaju izrazito ženski izgled.

Radionice su takođe izgleda bile podeljene prirodnim karakteristikama stijene, a ne širokim geografskim područjima.

Istraživači kažu da ovo pokazuje da pristup kamenolomu nije kontrolisao jedan autoritet, već da su pojedinačne grupe pregovarale između sebe.

Ovi nalazi dovode u pitanje stav da su veliki spomenici poput moaija dokaz velike, moćne hijerarhije koja je mobilisala mnogo ljudi na jednom projektu.

Takođe, ovo podržava sve veći broj dokaza da izgradnja i pomeranje moaija ne bi zahtevalo ni približno toliko rada koliko su prethodni istraživači verovali.

Easter Island mystery is SOLVED: Scientists finally pinpoint who built the iconic stone heads 900 years ago https://t.co/ToE3vuMi1H — Daily Mail (@DailyMail) November 27, 2025

U prošlosti su ljudi verovali da se moai vuku na leđima od kamenoloma do njihovih konačnih položaja, što bi zahtijevalo ogroman napor.

Ali, u nedavnoj studiji, antropolozi su otkrili da su ljudi iz Rapa Nuija vjerovatno koristili konopce da bi ljuljali statue po sistemu cik-cak pomjeranja.

Pričvršćivanjem konopaca sa obe strane glave i povlačenjem napred-nazad, moai se može ljuljati sa strane na stranu i pomjerati naprijed. Ova tehnika bi omogućila malim timovima ljudi da pomeraju ogromne moaije na velike udaljenosti uz relativno malo napora.

Kamene glave su zatim premeštane duž posebno napravljenih "moai puteva", koji su povezivali kamenolom sa njihovim konačnim odredištem.

Napravljeni da budu široki oko 4,5 metara sa konkavnim profilom, istraživači su otkrili da specifičan oblik ovih puteva pomaže u stabilizaciji glava i povećava verovatnoću da se pomeraju napred.

Koristeći kombinaciju 3D modeliranja i eksperimenata iz stvarnog života, profesor Lipo i njegovi saradnici su ranije otkrili da mogu da moai mogu da "hodaju" sa samo 18 ljudi.

Ova metoda se pokazala toliko jednostavnom da su ljudi morali samo da vuku konopce jednom rukom kada bi ljuljanje počelo.

Ovo je dodatni dokaz da se proizvodnja moaija vjerovatno odvijala u malom obimu, sa samo nekoliko ljudi koji su morali da budu uključeni u svakom trenutku.

Auto-moto Zanimljivi razlozi: Zašto se u nekim državama vozi lijevom stranom

Istraživači procenjuju da bi za izradu moaija bilo potrebno samo četiri do šest rezbara i samo 10 do 20 dodatnih radnika za nošenje zaliha i pomoć u proizvodnji alata i konopaca.

Ovo ima smisla, jer antropolozi veruju da Rapa Nui nije bio politički ujedinjen, već se sastojao od mnogih malih i nezavisnih porodičnih grupa.

Profesor Lipo kaže: "Kada pogledamo sposobnost ljudi da pomeraju džinovske statue, nije potrebno toliko ljudi da bi to uradili. Tako da se zaista povežu sve tačke između broja ljudi potrebnih za pomeranje statua, broja mesta, obima na kojima se vađenje kamena odvija, a zatim i obima zajednica".

Šta su moai?

Moai su monolitne ljudske figure koje su isklesali ljudi Rapa Nui na Uskršnjem ostrvu, između 1.250. i 1.500. godine nove ere. Izgledom vrlo slični, ali su različitih dimenzija. Visina ovih kamenih divova u prosjeku doseže pet metara, ali ima ih i mnogo viših. Masa nekih premašuje 100 tona. Samo "šešir" nekih statua teži i do 10 tona.

Sve figure imaju prevelike glave i smatra se da su živa lica oboženih predaka.

Pritom 887 statua gleda u unutrašnjost ostrva sa prosječnom visinom od 13 stopa (četiri metra).

Prazne očne duplje statua, nekada ukrašene bijelim i crvenim vulkanskim kamenčićima, vječito su zagledane ka unutrašnjosti Uskršnjeg ostrva.