Vikend horoskop: Njima je subota akcioni film, a nedjelja donosi mir

Ovan

Vikend donosi puno energije, ali i nekoliko situacija koje će zahtijevati smirenost. U subotu ćete najvjerovatnije pokušati da završite nešto što ste odlagali, a nedjelja vam pruža priliku za pravi odmor, ako sebi to dozvolite. U ljubavi su strast i impulsivnost pojačani, pa je najbolje izbjegavati sitne svađe koje mogu prerasti u dramatične trenutke. Slobodni ulaze u vikend sa povećanom privlačnošću. Zdravlje je dobro, ali preterivanje, nagli pokreti i nestrpljenje mogu donijeti umor ili napetost mišića.

Bik

Ovaj vikend donosi sporiji, stabilniji ritam koji vam savršeno odgovara. Subota je odlična za mir, udobnost i uživanje u malim ritualima. Nedjelja vam vraća osjećaj kontrole, tako da možete planirati sljedeću nedjelju bez žurbe. Ljubavna atmosfera je nežna, stabilna i pomalo senzualna. Slobodni gravitiraju ka ljudima koji djeluju ozbiljno i toplo. Zdravlje zahtjeva lakšu ishranu i manje stresnih misli.

Blizanci

Vikend je dinamičan i pun komunikacije. Subota donosi poruke, pozive, društveni život ili bar mentalnu stimulaciju. Nedjelja je malo mirnija, ali ipak podstiče kreativne ideje i zanimljive razgovore. U ljubavi se naglašavaju flert, lakoća i humor, bez previše očekivanja.

Slobodni bi mogli dobiti neočekivanu pažnju. Zdravlje zahtjeva pauzu od ekrana i mentalni predah.

Rak

Emocije tokom vikenda rastu i padaju, ali u pozitivnom ritmu. Subota donosi potrebu za sigurnošću i domom, a nedjelja otvara prostor za nežne razgovore i osjećaj povezanosti. U ljubavi je moguća dublja veza, bilo kroz razgovor ili tihe, mirne trenutke. Slobodni osjećaju nostalgiju, ali i želju za novim početkom. Zdravlje poziva na toplu hranu, odmor i manje kontakta sa stresnim situacijama.

Lav

Vikend vas podstiče da se istaknete, čak i kada to ne planirate. Subota donosi strast, energiju i malo neizbježne drame, dok nedjelja vraća toplinu i potrebu za pažnjom onih koje volite. U ljubavi vlada aktivna, vatrena atmosfera. Slobodni lako i spontano privlače pažnju. Zdravlje je stabilno, ali treba izbjegavati preterivanje i iscrpljujuće aktivnosti.

Djevica

Vikend je idealan za organizaciju. Subota može da se pretvori u dan čišćenja, sređivanja i planiranja, a nedjelja vam donosi osjećaj zadovoljstva jer konačno sve izgleda kako treba. U ljubavi izbjegavajte sitne kritike i fokusirajte se na ono što vas povezuje. Slobodni bi mogli da upoznaju nekoga u sasvim običnim, svakodnevnim situacijama. Zdravlje je osjetljivo na varenje i nervozu, pa jednostavnija hrana pomaže.

Vaga

Potrebna vam je ravnoteža, a vikend upravo to donosi. Subota je nježna, romantična i odlična za aktivnosti udvoje. Nedjelja donosi prijatne razgovore i malo više društvenosti. U ljubavi se naglašava toplina i lagana nostalgija. Slobodni bi mogli da dobiju poruku koja ih prijatno iznenadi. Zdravlje zahtjeva više odmora, sna i umjerenosti.

Škorpija

Vikend je intenzivan, ali na pozitivan način. Subota donosi duboke misli i pojačanu intuiciju, dok nedjelja smiruje emocije i otvara prostor za bliskost.

U ljubavi postoje važni, iskreni razgovori ili sukobi koji donose olakšanje. Slobodne privlače ljudi koji žele dubinu, a ne površnost. Zdravlje zahtjeva regeneraciju i distancu od napetih situacija.

Strijelac

Vikend donosi odličnu energiju za planiranje, sanjarenje i proširivanje vidika. Subota je idealna za izlaske, društvo ili spontane događaje. Nedjelja donosi toplinu u veze i jasniju sliku o tome šta želite. Ljubav je opuštena, zabavna i iskrena. Slobodni ljudi lako upoznaju nekoga sličnog sebi. Zdravlje je dobro, ali postoji sklonost ka pretjerivanju sa hranom ili pićem.

Jarac

Subota donosi obaveze koje možda niste planirali, ali se njima nosite kao profesionalac. Nedjelja donosi smirenost i osjećaj postignuća jer sve imate pod kontrolom. U ljubavi je potrebna toplina i malo manje tišine. Slobodni ljudi privlače zrele i stabilne ljude. Zdravlje zahtjeva više odmora, posebno za leđa, zglobove i kičmu.

Vodolija

Vikend je nepredvidiv, ali to vam savršeno odgovara. Subota donosi spontane planove, iznenadne promjene i zanimljive ljude. Nedjelja daje prostor za nove ideje i mentalnu distancu. Sloboda je važna u ljubavi, ali je važna i iskrenost bez uljepšavanja. Slobodni mogu osjetiti privlačnost prema nekome neobičnom. Zdravlje zahtjeva pauzu od previše informacija.

Riba

Vikend je nježan, emotivan i pomalo nostalgičan. Subota donosi mir i kreativnost, a nedjelja jaču emotivnu vezu sa ljudima koje volite. Ljubavna energija je meka, intuitivna i razumijevajuća. Slobodni bi mogli da dobiju suptilni znak pažnje. Zdravlje zahtjeva mir, opuštanje i distancu od tuđih emocionalnih opterećenja.

