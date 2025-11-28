Zemljotres jačine 5,8 stepeni na granici Meksika i Gvatemale

Zemljotres magnitude 5,8 stepena po Rihterovoj skali pogodio je pogranični region Meksika i Gvatemale, saopšteno je iz Njemačkog centra za istraživanje geonauka.

Na sajtu "Volkanodiskaveri" objavljeno je da je epicentar bio 67 kilometra od mjesta Ueuetenango /Huehuetenango/ u Gvatemali.

Epicentar je bio na dubini od 148 kilometra.