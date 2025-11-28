Logo
Zemljotres jačine 5,8 stepeni na granici Meksika i Gvatemale

Izvor:

SRNA

28.11.2025

22:03

Земљотрес јачине 5,8 степени на граници Мексика и Гватемале
Foto: pexels/Alfo Medeiros

Zemljotres magnitude 5,8 stepena po Rihterovoj skali pogodio je pogranični region Meksika i Gvatemale, saopšteno je iz Njemačkog centra za istraživanje geonauka.

Na sajtu "Volkanodiskaveri" objavljeno je da je epicentar bio 67 kilometra od mjesta Ueuetenango /Huehuetenango/ u Gvatemali.

Epicentar je bio na dubini od 148 kilometra.

Tag:

Zemljotres

