Zemljotres jačine 5,8 stepeni na granici Meksika i Gvatemale

Zemljotres magnitude 5,8 stepena po Rihterovoj skali pogodio je pogranični region Meksika i Gvatemale, saopšteno je iz Njemačkog centra za istraživanje geonauka.
Na sajtu "Volkanodiskaveri" objavljeno je da je epicentar bio 67 kilometra od mjesta Ueuetenango /Huehuetenango/ u Gvatemali.
On Friday afternoon a significant M5.8 earthquake struck near Quetzaltenango in Guatemala.#Earthquake #Guatemala #Terremoto #Mexico #Motozintla #GuatemalaCity #Tapachula — EarthquakeList.org (@earthquake_list) November 28, 2025
Epicentar je bio na dubini od 148 kilometra.
