Maloljetnik teže povrijeđen: Policija uputila apel roditeljima

Maloljetnik je teško povrijeđen u Vukovaru kada mu je u ruci eksplodiralo pirotehničko sredstvo i prebačen je u bolnicu.

Zbog nepravilnog rukovanja, pirotehničko sredstvo mu se aktiviralo u ruci, pri čemu je zadobio teške povrede.

Policijski službenici su obavili uviđaj i sprovode kriminalističko istraživanje.

Iz policije podsjećaju građane da pirotehnička sredstva nisu igračke te apeluju da ih roditelji ne kupuju djeci.

"Mogu uzrokovati povrede, požare, a njihova upotreba može biti i te kako opasna u zatvorenim prostorima i na mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi", navodi se u saopštenju policije.

U slučaju da policija zatekne djecu mlađu od 14 godina u posjedu ili korištenju zabranjenih pirotehničkih sredstva, roditelji ili staratelji će odgovarati za prekršaje, poručuju iz Policijske uprave vukovarsko-sremske.