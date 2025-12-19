Logo
Maloljetnik teže povrijeđen: Policija uputila apel roditeljima

19.12.2025

16:32

Komentari:

0
Малољетник теже повријеђен: Полиција упутила апел родитељима

Maloljetnik je teško povrijeđen u Vukovaru kada mu je u ruci eksplodiralo pirotehničko sredstvo i prebačen je u bolnicu.

Zbog nepravilnog rukovanja, pirotehničko sredstvo mu se aktiviralo u ruci, pri čemu je zadobio teške povrede.

Policijski službenici su obavili uviđaj i sprovode kriminalističko istraživanje.

Iz policije podsjećaju građane da pirotehnička sredstva nisu igračke te apeluju da ih roditelji ne kupuju djeci.

Полиција ФБиХ

Hronika

Brutalan napad na policajca tokom noćne intervencije

"Mogu uzrokovati povrede, požare, a njihova upotreba može biti i te kako opasna u zatvorenim prostorima i na mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi", navodi se u saopštenju policije.

U slučaju da policija zatekne djecu mlađu od 14 godina u posjedu ili korištenju zabranjenih pirotehničkih sredstva, roditelji ili staratelji će odgovarati za prekršaje, poručuju iz Policijske uprave vukovarsko-sremske.

Козметика шминка

Ekonomija

Upozorenje potrošačima u BiH: Ajlajner opasan za oči povučen iz prodaje

