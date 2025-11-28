Još košarkaša Partizana napušta klub ako Obradović ne ostane

Željko Obradović podnio je ostavku na mjesto glavnog trenera Partizana, a kako je ona prihvaćena, potom odbijena, navijači su dočekom na aerodromu "Nikola Tesla", pokazali da žele trofejnog stručnjaka na klupi.

Ipak, kako odgovora nema, pojavila se informacija po kojoj Ajzak Bonga želi da napusti klub, ako ode Željko, a insajder Mateo Andreani prenosi da on nije jedini.

Naime, uz Bongu, klub bi mogli da napuste i Dvejn Vašington i Sterling Braun.

- Više igrača snažno se zalaže da Željko Obradović ostane, kako mi je rečeno. Ijzak Bonga, kako je izvijestio @sport24, ali i Dvejn Vašingtomn i Sterling Braun.

(Telegraf)