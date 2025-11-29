Kija Kockar napustila Srbiju nakon sukoba sa Kaćom Živković

Kija Kockar danima je vodila medijski rat sa bivšom prijateljicom Katarinom Kaćom Živković. Domaći mediji posjetili su njen komšiluk u Beogradu gdje Kija ima stan, a oni kažu da je često viđaju i da je veoma ljubazna, a spomenuli su i skandal koji je imala sa pjevačicom.

"Poslije svega što se dogodilo otišla u Španiju da 'ohladi glavu'. Vjerujem da joj je ovo teško palo, povrijeđena je, vidi se. Ipak su se one družile, viđali smo ih stalno zajedno. Djelovalo je da se super slažu i eto šta se dogodilo. Nisu trebale tako javno da se raskrinkaju, ali eto impulsivnost je to", rekao je komšija Luka.

Djevojke u obližnjem kafiću kažu da ne žive u Kijinoj zgradi, ali da je često viđaju jer žive u blizini.

"Tu je neke babe stalno salijeću još iz vremena rijalitija, pa joj stalno pričaju o Slobi, Luni i sada o Kaći. One su na njenoj strani ali se vidi da joj nije do priča sa nepoznatim ljudima o toj situaciji. Ipak, sasluša i da neki neutralan komentar. Mislim da je otišla na putovanje da bi izbjegla sve to, jer bukvalno su svi pričali o tome i po mrežama. Vjerujem da su joj ko zna kakve poruke stizale", rekla je Maša.

