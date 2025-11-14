Kija Kockar u jeku drame sa Kaćom donijela odluku! Hitno se oglasila

Kija Kockar nekoliko dana je vodila medijski rat sa bivšom prijateljicom Katarinom Živković, a sada je na mrežama podijelila poruke koje je dobila od nepoznatog muškarca i riješila je da slučaj prijavi policiji.

- Hvala svima na podršci u proteklih par dana, a pogotovo hvala svima na podršci za ovu posljednju stvar i za monstruozne poruke koje sam godinama dobijala. Čovjek očigledno godinama ne odustaje. Vidite sami kakve je grozote i prijetnje pisao meni, mojoj porodici i mojoj majci. To su ozbiljne prijetnje i ugrožavanje bezbjednosti, zbog čega sam kontaktirala njegovu kompaniju i prijaviću ga policiji. Ovo mora da se zaustavi, jer je veoma zabrinjavajuće da se odrasli muškarac sa porodicom ponaša na ovakav način. Nadam se da će i njegova kompanija i policija reagovati kako treba.

- Hvala još jednom svima koji su mi poslali poruke. Morate da shvatite da ih je zaista mnogo, vezano za razne stvari u proteklih par dana, pa i za ovo sinoć. Ako nekom nisam odgovorila, neka zna da sam sve pregledala i pročitala. Jednostavno, trebalo bi mi dva dana da odgovorim baš svima. Potrudila sam se da odgovorim kome sam mogla, a ako nisam, neka zna da je poruka pročitana i ovako vam se javno zahvaljujem - napisala je Kija.

Kaća iznijela nove optužbe o Kiji

Kaća je sada optužila bivšu drugaricu i da je prijetila jednoj novinarki koja je odbila da objavi loš tekst o Kaći.

- Pošto je stori istekao a odgovore još uvijek nisam dobila, prinuđena sam da objave okačim na zid - možda mi ovako odgovoriš na pitanje kako ti se zove dugogodišnji ljubavnik, pripadnik žandarmerije, blizak onoj sa kojom se fotografišeš, a ne poznaješ je i koji je, kako sam čula, suspendovan zbog bliskog kontakta sa osobom iz kriminogenog svijeta? - upitala je Kaća:

- Kako si ono bješe rekla majci sa dve male bebice koja je odbila da objavi tvoje poručene tekstove o meni “da ti nije maca pojela jezik” i kojoj si istom tom Dijanom prijetila? E, pa sad ja to pitanje postavljam tebi, da li ti je maca pojela jezik I da, za svaki slučaj još jednom: Kako ti se zove ljubavnik pripadnika MUP-a? - uputila je pitanje Kaća.

