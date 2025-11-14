Logo
Drama na nastupu Senide: Stela Rade joj prekinula koncert

14.11.2025

13:41

Стела Раде и Сенида
Foto: Screenshot

Neočekivan dramatičan trenutak obilježio je nedavni nastup Senide u jednom zagrebačkom klubu, kada je usred koncerta na scenu iznenada izletjela Stela Rade, pobjednica šoua "Tvoje lice zvuči poznato".

Razlog, njenoj majci, Lidiji Rade, koja je stajala u prvom redu, iznenada je pozlilo.

Stela je, vidno uspaničena, pokušala dozvati pomoć te prekinula Senidin nastup. Prema riječima svjedoka, u prvom trenutku nastao je potpuni haos: radnici obezbjeđenja su pomislili da je riječ o obožavateljki koja pokušava doći do pjevačice, pa su reagovali rutinski i krenuli prema Steli kako bi je maknuli sa pozornice.

Tek tada je postalo jasno da se radi o hitnoj situaciji, a Senida je prekinula pjesmu te direktno uputila obezbjeđenje i osoblje gdje se žena nalazi.

"Slušajte me, ovdje dole. Provjerite odmah", kazala je Senida te unesrećenoj gospođi poručila da popije malo vode.

Publika je ostala u šoku dok je osoblje kluba hitno reagovalo i otišlo do Steline majke, koja je bila vidno loše. Stela je sa pozornice odmah otrčala do nje.

Nakon što je situacija stavljena pod kontrolu, Senida je smirila publiku, zahvalila na razumijevanju i nastavila koncert.

Stela se nakon svega oglasila na društvenoj mreži Instagram te je uz video nje i majke dok uživaju na koncertu poručila: "Volim te mama Lidija, tek ćemo mi svašta".

Senidah

koncert

