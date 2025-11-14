Đoković šokirao priznanjem: Otkrio s kim je Jelena bila prije njega

Novak Đoković šokirao je priznanjem u kom je otkrio da je njegova supruga Jelena Đoković, prije njega bila u vezi sa teniserom koji je bio njegov prijatelj.

Novak Đoković je, u velikom intervjuu koji je dao britanskom novinaru Pirsu Morganu, priznao da je za sadašnju suprugu Jelenu Đoković čuo od njenog bivšeg dečka, koji je inače bio njegov dobar prijatelj.

Đoković je dodao da se na izlive emocija prijatelja, a tadašnjeg dečka Jelene Đoković, smijao.

“On je pisao Jeleni: Volim te, a ja sam se smijao”

"Ona je igrala tenis, ali nikada se nismo sreli dok ga je ona igrala. Jelena je bila u vezi sa drugim teniserom, koji je moj prijatelj iz mladosti, i to je bilo smiješno jer sam prvi put za nju čuo od prijatelja koji je igrao u istom klubu kao i ja. Pobijedili smo u jednom važnom meču u regionalnoj ligi i on je ispod dresa imao bijelu majicu na kojoj je pisalo: 'Jelena, volim te, ovo je za tebe'. Mi smo to komentarisali, smijali se i pitali se ko je ta Jelena, a to je, ispostavilo se, bila ona", ispričao je Novak kroz osmijeh.

"Znali smo se preko zajedničkih prijatelja četiri-pet godina. Moj najbolji drug je išao sa njom u školu, bili smo u istom društvu, i onda smo počeli da se zabavljamo kada sam se preselio u Monte Karlo", ispričao je Novak i dodao da je njen drug teniser tada već bio raskinuo sa Jelenom kada su oni započeli emotivnu vezu.

Imaju dvoje djece, više od 10 godina u braku

Inače, Novak Đoković, sa suprugom Jelenom je u skladnom braku više od 10 godina, a par ima dvoje djece – sina Stefana i kćerku Taru.

Upoznali su se 2005. godine putem zajedničkih prijatelja, dok Novak još nije bio toliko uspješan, a javnost ih je zajedno vidjela prvi put na turniru u Amersfortu u julu 2006. godine.

Jelena je često obilazila Monte Karlo, u kojem danas porodica Đoković živi.

"Mi smo baš bili klinci kada smo se prvi put sreli. Bili smo na teniskom turniru u jednom klubu na Banovom brdu. Dugo sam trenirala tenis, do svoje 15. godine, pa smo imali zajedničko društvo. On je rješavao neke ukrštene riječi, a ja sam bila pored njega, pa me je pitao da mu pomognem i tako smo zajedno počeli da rješavamo, ali poslije toga smo se sretali povremeno i uvijek lijepo družili, ali bez ikakvih naznaka da ćemo se ikada zabavljati. Počeli smo da se zabavljamo tek poslije tri godine", rekla je Jelena svojevremeno, a Novak je otkrio da je bio zaljubljen do ušiju u nju tokom srednjoškolskih dana.

"Ona se sada preziva Đoković, jer je postala moja supruga. Vidjeli smo se prvi put na jednom od lokalnih turnira u Beogradu…. Ona je bila moja djevojka prije nego što smo se uzeli. Prije toga je bila moj prijatelj. A prije toga je bila djevojka na koju sam odlijepio u srednjoj školi", rekao je teniser jednom prilikom.

Vjeridba krenula po zlu: Balon se zapalio

Novak je svojevremeno za inostrane medije otkrio i da je vjeridba krenula po zlu.

"Otišli smo na vožnju balonom. Iznajmio sam još jedan balon, koji je trebalo da se digne u trenutku kada bismo mi prolazili i otpustio bi znak na kojem bi pisalo 'Hoćeš li da se udaš za mene?' Problem je nastao kada se balon zapalio, doduše ne tako jako", ispričao je.

Jelena je počela da paniči. 'O, bože. Imamo rupu u balonu', vikala je Jelena, dok je Novak pokušavao da popravi situaciju, piše "Blic".

"Okrenuo sam se ka vozaču i rekao: 'Molim te, pomozi. Propustiću priliku'", pričao je Nole, a onda se Jelena ubacila:

"Onda sam vidjela drugi balon na kojem se pojavila, kako sam tada mislila, reklama. Pomislila sam da li je on lud, šta će ova reklama u to doba, a onda sam tek pročitala šta piše. Okrenula sam se, a on je već klečao s prstenom!".