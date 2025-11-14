Logo
Od vozača oduzet ''golf dva'', za kazne duguje skoro 45.000 KM

ATV

14.11.2025

11:07

U Hadžićima je od muškarca čiji su inicijali E.T. privremeno oduzet automobil "golf dva" bez registarskih oznaka, jer za neplaćene kazne duguje 44.405 KM.

Provjerama je utvrđeno da ovaj tridesetsedmogodišnjak upravlja vozilom prije sticanja prava na upravljanje, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Opštinskom sudu u Sarajevu biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za počinjene prekršaje.

