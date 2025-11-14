Pežo sletio sa puta, vatrogasci sjekli auto da izvuku povrijeđenog

Izvor:
Telegraf
14.11.2025
10:47
Na putu Sombor-Čonoplja jutros se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je vozilo marke Pežo sletjelo sa kolovoza.
Prema prvim informacijama sa terena, incident se dogodio u ranim jutarnjim satima pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima.
Na lice mjesta hitno su upućene ekipe policije, Hitne pomoći i Vatrogasno-spasilačke jedinice.
Intervencija vatrogasaca bila je neophodna jer je zbog težine oštećenja vozila bilo potrebno sječenje lima kako bi se došlo do povrijeđene osobe i pružila joj se prva pomoć.
U toku je uviđaj koji treba da utvrdi tačan uzrok nesreće, prenosi "Telegraf".
Za sada nisu dostupne informacije o stepenu zadobijenih povreda učesnika u nesreći, niti je procijenjena materijalna šteta.
Saobraćaj na ovoj dionici se odvija uz pojačan oprez.
