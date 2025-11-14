Pežo sletio sa puta, vatrogasci sjekli auto da izvuku povrijeđenog

Na putu Sombor-Čonoplja jutros se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je vozilo marke Pežo sletjelo sa kolovoza.

Prema prvim informacijama sa terena, incident se dogodio u ranim jutarnjim satima pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima.

Na lice mjesta hitno su upućene ekipe policije, Hitne pomoći i Vatrogasno-spasilačke jedinice.

Intervencija vatrogasaca bila je neophodna jer je zbog težine oštećenja vozila bilo potrebno sječenje lima kako bi se došlo do povrijeđene osobe i pružila joj se prva pomoć.

U toku je uviđaj koji treba da utvrdi tačan uzrok nesreće, prenosi "Telegraf".

Za sada nisu dostupne informacije o stepenu zadobijenih povreda učesnika u nesreći, niti je procijenjena materijalna šteta.

Saobraćaj na ovoj dionici se odvija uz pojačan oprez.