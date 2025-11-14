Logo
Akcija "Beretka": Zaplijenjena droga vrijedna pola miliona KM

14.11.2025

09:33

Акција "Беретка": Заплијењена дрога вриједна пола милиона КМ
Foto: MUP KS

U akciji "Beretka" sarajevska policija zaplijenila je narkotike ulične vrijednosti više od pola miliona maraka, a uhapšeni su B.K. (27) i E.I. (36) iz Sarajeva, te J.L. (27) iz Pala.

Zaplijenjeno je oko 38,8 kilograma spida i marihuane, određena količina gotovog novca, osam mobilnih telefona, inostrani lični dokumenti za koje postoji osnov sumnje da su krivotvoreni, te brojni drugi predmeti od interesa za istragu.

Akcija je nastavak planske aktivnosti na suzbijanju prometa opojnih droga, policijski službenici Od‌jeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Смеће

Zanimljivosti

Čovjek u smeću pronašao stare slike, šokirao se kada je shvatio koliko vrijede

"U izvršenim pretresima na području Novog Sarajeva i Starog Grada, pronađeno je više različitih pakovanja različitih materija koje asociraju na opojne droge kokain, spid i marihuana, ukupne količine cca 38,8 kilograma, određena količina gotovog novca, osam mobilnih telefona, inozemni lični dokumenti za koje postoji osnov sumnje da su krivotvoreni, te brojni drugi predmeti od interesa za istragu. Zaplijenjeni su narkotici ulične vrijednosti više od pola miliona konvertibilnih maraka", navodi se u saopštenju Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Dodaju da uhapšene Sarajlije terete da su počinili krivična d‌jela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i Krivotvorenje isprave, a J.L. iz Pala, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično d‌jelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

"Provjerom u relevantnim bazama podataka, utvrđeno je i da je za muškarcem E.I. raspisana međunarodna centralna potraga, a na osnovu akta Suda BiH od 05.07.2025. godine", navodi se u saopštenju.

Svi uhapšeni su na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS, pišu Nezavisne.

