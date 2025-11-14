Logo
Karan: Uz Republiku Srpsku oduvijek, za Srpsku zauvijek

14.11.2025

09:24

Каран: Уз Републику Српску одувијек, за Српску заувијек
Uz Republiku Srpsku oduvijek, za Republiku Srpsku zauvijek, poručio je kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima Siniša Karan.

- Pobijediće Srpska. Za Karana! Za Dodika - istakao je Karan u promotivnom videu objavljenom na društvenoj mreži Iks.

Komentari (3)
