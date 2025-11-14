Karan: Uz Republiku Srpsku oduvijek, za Srpsku zauvijek

14.11.2025
09:24
Komentari:3
Uz Republiku Srpsku oduvijek, za Republiku Srpsku zauvijek, poručio je kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima Siniša Karan.
- Pobijediće Srpska. Za Karana! Za Dodika - istakao je Karan u promotivnom videu objavljenom na društvenoj mreži Iks.
Uz Republiku Srpsku oduvijek. Za Republiku Srpsku zauvijek!— Siniša Karan (@sinisa_karan) November 14, 2025
❗️Pobijediće Srpska❗️
✅ Za Karana!
✅ Za Dodika! pic.twitter.com/ED5mM1Ssse
