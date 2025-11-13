Cvijanović: Glasanjem za Karana trasira se put stabilnosti i razvoja Srpske

Izvor:
SRNA
13.11.2025
19:51
Komentari:0
Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je da se glasanjem za kandidata SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Sinišu Karana na izborima trasira put stabilnosti, mira i razvoja Srpske.
Cvijanovićeva je rekla da se predstojećim izborima nastoji opovrgnuti ili umanjiti značaj narodne volje, te naglasila da je obaveza SNSD-a i koalicionih partnera da bude potvrđena volja birača koji su prije tri godine izabrali Milorada Dodika za predsjednika Srpske.
Ona je istakla da je svima u Republici Srpskoj jasno da su ovo vještački nametnuti izbori.
"Želimo da pokažemo da mi trasiramo put Srpske, a to je put stabilnosti, mira i razvoja", rekla je Cvijanovićeva novinarima u banjalučkom naselju Obilićevo gdje je održana predizborna tribina Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka.
Republika Srpska
Dodik: Izborom Siniše Karana zagarantovan siguran i stabilan život
Ona je naglasila da to nije put eksperimentisanja u kojem treba da prihvatamo tuđince koji će obavljati poslove domaćih institucija.
"Ovo je prekretnica koja treba da nas vodi u bolju budućnost zahvaljujući predsjedniku Miloradu Dodiku koji je prošao kroz težak period da bismo danas došli do ovoga – da otvaramo nova vrata za Republiku Srpsku i za neke nove dogovore", istakla je Cvijanovićeva.
Republika Srpska
Minić: Javni dug Srpske 31 odsto BDP-a, skoro duplo niži od evropskog standarda
Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Vlado Đajić rekao je da veliki broj okupljenih simpatizera stranke na tribini govori da srpski narod želi da ekipa oko Milorada Dodika, koja je uspješno vodila Republiku Srpsku to i nastavi za dobrobot svih stanovnika Srpske, a posebo djece.
"Ljudi su večeras u velikom broju došli da kažu NE promjenama i eksperimentu", naglasio je Đajić.
Gradski odbor SNSD-a Banjaluka održao je večeras predizbornu tribinu i u naselju Kuljani.
Republika Srpska
1 d0
BiH
2 d0
BiH
2 d0
BiH
2 d0
Republika Srpska
2 h2
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h2
Republika Srpska
4 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu