Cvijanović: Glasanjem za Karana trasira se put stabilnosti i razvoja Srpske

Izvor:

SRNA

13.11.2025

19:51

Komentari:

0
Цвијановић: Гласањем за Карана трасира се пут стабилности и развоја Српске
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je da se glasanjem za kandidata SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Sinišu Karana na izborima trasira put stabilnosti, mira i razvoja Srpske.

Cvijanovićeva je rekla da se predstojećim izborima nastoji opovrgnuti ili umanjiti značaj narodne volje, te naglasila da je obaveza SNSD-a i koalicionih partnera da bude potvrđena volja birača koji su prije tri godine izabrali Milorada Dodika za predsjednika Srpske.

Ona je istakla da je svima u Republici Srpskoj jasno da su ovo vještački nametnuti izbori.

"Želimo da pokažemo da mi trasiramo put Srpske, a to je put stabilnosti, mira i razvoja", rekla je Cvijanovićeva novinarima u banjalučkom naselju Obilićevo gdje je održana predizborna tribina Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Izborom Siniše Karana zagarantovan siguran i stabilan život

Ona je naglasila da to nije put eksperimentisanja u kojem treba da prihvatamo tuđince koji će obavljati poslove domaćih institucija.

"Ovo je prekretnica koja treba da nas vodi u bolju budućnost zahvaljujući predsjedniku Miloradu Dodiku koji je prošao kroz težak period da bismo danas došli do ovoga – da otvaramo nova vrata za Republiku Srpsku i za neke nove dogovore", istakla je Cvijanovićeva.

Влада Република Српске

Republika Srpska

Minić: Javni dug Srpske 31 odsto BDP-a, skoro duplo niži od evropskog standarda

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Vlado Đajić rekao je da veliki broj okupljenih simpatizera stranke na tribini govori da srpski narod želi da ekipa oko Milorada Dodika, koja je uspješno vodila Republiku Srpsku to i nastavi za dobrobot svih stanovnika Srpske, a posebo djece.

"Ljudi su večeras u velikom broju došli da kažu NE promjenama i eksperimentu", naglasio je Đajić.

Gradski odbor SNSD-a Banjaluka održao je večeras predizbornu tribinu i u naselju Kuljani.

Tagovi:

Željka Cvijanović

Siniša Karan

Prijevremeni izbori 2025

