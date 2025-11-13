Logo
Large banner

Dodik: Izborom Siniše Karana zagarantovan siguran i stabilan život

Izvor:

SRNA

13.11.2025

19:32

Komentari:

2
Додик: Избором Синише Карана загарантован сигуран и стабилан живот
Foto: Srna

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozvao je večeras stanovnike Višegrada da na predstojećim nametnutim izborima za predsjednika Republike Srpske glasaju za kandidata SNSD-a Sinišu Karana, jer će to značiti opstanak Srpske, siguran i stabilan život.

On je poručio da je glas za Karana glas protiv Kristijana Šmita.

''Ove izbore željeli su drugi, a ne mi. Odlučili smo da izađemo na ove izbore poslije sudskog procesa da neko drugi ne bi preuzeo i urušio našu borbu. Mi nikada nismo htjeli da damo povod za neke sukobe i dokazali smo da muslimani u prazno pričaju'', rekao je Dodik.

Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Narod u Srpskoj da se izbori za svog predsjednika

On je istakao da je muslimanima Republika Srpska nepotrebna, a da je srpskom narodu nasušna potreba, jer bez Srpske neće biti ni Srba ni slobode.

Dodik je podsjetio da SNSD ima podršku 80 odsto opština i da zato ne želi da izgubi povjerenje naroda.

''Nema nijednog predsjednika koji se borio da ga nisu ganjali i teretili, tako može i Karanu da se desi, ali je rekao da je spreman na to. Danas se najjače branimo izborima onih koje narod želi. Republika Srpska je trebala da bude uništena, ali nisu uspjeli, pa su na kraju htjeli da me osude i uklone'', rekao je Dodik.

Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Uvijek na istoj strani - strani Republike Srpske!

On je podsjetio na politizovani sudski proces koji je vođen protiv njega, te poručio da se treba boriti za Republiku Srpsku i njenu teritoriju i da ne treba dozvoliti islamizaciju Srpske.

''Suđenje mi je omogućilo da postignem neke rezultate za Republiku Srpsku i zato sam zadovoljan. Treba nam vaša podrška i zato treba da glasate za Karana, jer je to nastavak i opstanak Republike Srpske'', poručio je Dodik.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Siniša Karan

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Додик: Убједљивом побједом Синише Карана показаће се снага народа

Republika Srpska

Dodik: Ubjedljivom pobjedom Siniše Karana pokazaće se snaga naroda

1 d

0
Додик: БиХ муслимани су све погрешно разумјели

Republika Srpska

Dodik: BiH muslimani su sve pogrešno razumjeli

1 d

0
Додик: Однос Српске и Србије на високом стратешком нивоу

Republika Srpska

Dodik: Odnos Srpske i Srbije na visokom strateškom nivou

1 d

2
Каран: Наша изборна побједа биће посљедњи ударац окупаторима

Republika Srpska

Karan: Naša izborna pobjeda biće posljednji udarac okupatorima

2 d

2

Više iz rubrike

Минић: Јавни дуг Српске 31 одсто БДП-а, скоро дупло нижи од европског стандарда

Republika Srpska

Minić: Javni dug Srpske 31 odsto BDP-a, skoro duplo niži od evropskog standarda

2 h

0
До приватизације Електропривреде неће доћи, али хоће до преиспитивања начина пословања

Republika Srpska

Do privatizacije Elektroprivrede neće doći, ali hoće do preispitivanja načina poslovanja

3 h

2
Каран: Народ у Српској да се избори за свог предсједника

Republika Srpska

Karan: Narod u Srpskoj da se izbori za svog predsjednika

4 h

0
Конференција Минића након сједнице Владе

Republika Srpska

Minić jasan: Neće biti privatizacije Elektroprivrede

7 h

4
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

02

Odluka je pala: Džin ne može bez alkohola

21

56

Ove ulice sutra ostaju bez struje

21

47

Pehovi se samo nižu, fudbaler Srbije doživio tešku povredu

21

41

"Godine su često problem": Koja su najtraženija zanimanja u Srpskoj?

21

35

Fejsbuk ukida lajkovanje i komentarisanje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner