Karan: Narod u Srpskoj da se izbori za svog predsjednika

Izvor:
SRNA
13.11.2025
17:54
Komentari:0
Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan poručio je večeras stanovnicima u Rudom da na predstojećim prijevremenim izborima odlučuju o svojoj sudbini i da ne treba da dozvole da to umjesto njih čini Kristijan Šmit.
Karan je rekao da su Srbi bili stradalni narod koji je pobjeđivao i onda drugima davao slobodu da naprave države.
"Srpskom narodu se ne dozvoljava da ima državu. Svi oni koji su, u posljednjih 30 godina pokušali da se bore i brane Republiku Srpsku su kažnjeni i smijenjeni, pa tako i Milorad Dodik. Ako se ne izborite da imate svog predsjednika kojeg ne može smijeniti Šmit onda od Srpske neće biti ništa", naveo je Karan.
On je istakao da će Srbi u BiH biti nacionalna manjina ako narod ne bude ispravno izabrao.
"Ako ne bude Srpske, neće biti udžbenika i svega ostalog što nas čini Srbima. Ko sumnja u to neka samo pređe entitetsku liniju i vidjeće kako je to", poručio je Karan u Rudom u razgovoru sa građanima.
Region
Kakva pravila će važiti za strance i sezonske radnike u Hrvatskoj?
On je konstatovao da je Rudo danas neprepoznatljivo bolje u odnosu na raniji period.
"Kada glasate za mene, glasate i za Milorada Dodika i njegove politike", rekao je Karan i dodao da je Dodik predsjednik svih predsjednika.
Scena
1 h0
Scena
1 h0
Društvo
1 h0
Tenis
2 h0
Najnovije
Najčitanije
19
15
19
06
19
04
19
04
18
57
Trenutno na programu