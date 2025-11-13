Logo
Karan: Narod u Srpskoj da se izbori za svog predsjednika

SRNA

13.11.2025

17:54

Каран: Народ у Српској да се избори за свог предсједника
Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan poručio je večeras stanovnicima u Rudom da na predstojećim prijevremenim izborima odlučuju o svojoj sudbini i da ne treba da dozvole da to umjesto njih čini Kristijan Šmit.

Karan je rekao da su Srbi bili stradalni narod koji je pobjeđivao i onda drugima davao slobodu da naprave države.

"Srpskom narodu se ne dozvoljava da ima državu. Svi oni koji su, u posljednjih 30 godina pokušali da se bore i brane Republiku Srpsku su kažnjeni i smijenjeni, pa tako i Milorad Dodik. Ako se ne izborite da imate svog predsjednika kojeg ne može smijeniti Šmit onda od Srpske neće biti ništa", naveo je Karan.

On je istakao da će Srbi u BiH biti nacionalna manjina ako narod ne bude ispravno izabrao.

"Ako ne bude Srpske, neće biti udžbenika i svega ostalog što nas čini Srbima. Ko sumnja u to neka samo pređe entitetsku liniju i vidjeće kako je to", poručio je Karan u Rudom u razgovoru sa građanima.

Радници

Region

Kakva pravila će važiti za strance i sezonske radnike u Hrvatskoj?

On je konstatovao da je Rudo danas neprepoznatljivo bolje u odnosu na raniji period.

"Kada glasate za mene, glasate i za Milorada Dodika i njegove politike", rekao je Karan i dodao da je Dodik predsjednik svih predsjednika.

Republika Srpska

Siniša Karan

Prijevremeni izbori 2025

