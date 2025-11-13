Đokić: Preduzeća imaju rok 15 dana

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić istako je da je Vlada Republike Srpske donijela više zaključaka na tematskoj sjednici o poslovanju preduzeća u Republici Srpskoj.

"Vlada je donijela više zaključaka, najvažniji je da će sva preduzeća dobiti rok od 15 dana da izrade svoje vlastite planove konsolidacije, istaknu stanje u svojim preduzećima, kao i mjere reorganizacije koje moraju poduzeti i podnesu matičnom preduzeću, ministarstvu i Vladi Srpske", istakao je Đokić na konferenciji za novinare nakon tematske sjednice Vlade Srpske.

On je napomenuo da preduzeća od Srpskoj sa promjenom načina rada moraju da krenu još danas.

Stanje u energetskom sektoru regiona, kaže Đokić, mijenjalo se u proteklih 10 godina i to zbog direktiva koje je donosila EU.

"Nastajale su burne promjene. Definisan je princip da se trebaju sve aktivnosti usjeriti na proces dekarbonizacije", rekao je Đokić.