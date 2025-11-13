Logo
Large banner

Đokić: Preduzeća imaju rok 15 dana

13.11.2025

14:32

Komentari:

1
Ђокић: Предузећа имају рок 15 дана
Foto: ATV

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić istako je da je Vlada Republike Srpske donijela više zaključaka na tematskoj sjednici o poslovanju preduzeća u Republici Srpskoj.

"Vlada je donijela više zaključaka, najvažniji je da će sva preduzeća dobiti rok od 15 dana da izrade svoje vlastite planove konsolidacije, istaknu stanje u svojim preduzećima, kao i mjere reorganizacije koje moraju poduzeti i podnesu matičnom preduzeću, ministarstvu i Vladi Srpske", istakao je Đokić na konferenciji za novinare nakon tematske sjednice Vlade Srpske.

Vlada Republike Srpske 120925

Republika Srpska

U toku sjednica Vlade Srpske o "Elektroprivredi"

On je napomenuo da preduzeća od Srpskoj sa promjenom načina rada moraju da krenu još danas.

Stanje u energetskom sektoru regiona, kaže Đokić, mijenjalo se u proteklih 10 godina i to zbog direktiva koje je donosila EU.

"Nastajale su burne promjene. Definisan je princip da se trebaju sve aktivnosti usjeriti na proces dekarbonizacije", rekao je Đokić.

Podijeli:

Tagovi:

Petar Đokić

Vlada Republike Srpske

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Fotografija prikazuje zgradu Vlade Republike Srpske

Republika Srpska

U toku sjednica Vlade Srpske o "Elektroprivredi"

5 h

2
Каран: Увијек на истој страни - страни Републике Српске!

Republika Srpska

Karan: Uvijek na istoj strani - strani Republike Srpske!

6 h

1
Шулић: Закон о заштити потрошача грађанима Српске доноси сигурност и већа права

Republika Srpska

Šulić: Zakon o zaštiti potrošača građanima Srpske donosi sigurnost i veća prava

7 h

1
Сједница Владе о Електропривреди Републике Српске

Republika Srpska

Sjednica Vlade o Elektroprivredi Republike Srpske

9 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

03

U Rimu izložena čuvena Biblija

16

02

Jeziva tragedija u školi: Poginula djevojčica (12), pronađena poruka sa tri riječi?

15

59

Porodica Brus Vilisa odlučila donirati njegov mozak?

15

54

Ceca podržala Kaću Živković: Gori Instagram, uključila se i estrada

15

51

Kim Džong Un dozvolio prenose Premijer lige u Sjevernoj Koreji, ali pod ovim uslovima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner