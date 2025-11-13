Karan: Uvijek na istoj strani - strani Republike Srpske!

13.11.2025
09:36
Komentari:1
Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima Siniša Karan rekao je da je uvijek radio na istoj strani - strani Republike Srpske.
"Radio sam svoj posao u ratu da se sačuva red i bezbjednost, u miru da se izgrade institucije koje će trajati. Uvijek na istoj strani - strani Republike Srpske", rekao je Karan u promotivnom videu objavljenom na "Iksu".
Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da je sad vrijeme da budemo svi zajedno.
Uvijek na istoj strani, strani Republike Srpske❗️— Siniša Karan (@sinisa_karan) November 13, 2025
✅Za Karana!
✅Za Dodika! pic.twitter.com/oZX4zjAwBT
