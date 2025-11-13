Karan: Uvijek na istoj strani - strani Republike Srpske!

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima Siniša Karan rekao je da je uvijek radio na istoj strani - strani Republike Srpske.

"Radio sam svoj posao u ratu da se sačuva red i bezbjednost, u miru da se izgrade institucije koje će trajati. Uvijek na istoj strani - strani Republike Srpske", rekao je Karan u promotivnom videu objavljenom na "Iksu".

Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da je sad vrijeme da budemo svi zajedno.