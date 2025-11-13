Logo
Large banner

Karan: Uvijek na istoj strani - strani Republike Srpske!

13.11.2025

09:36

Komentari:

1
Каран: Увијек на истој страни - страни Републике Српске!
Foto: ATV

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima Siniša Karan rekao je da je uvijek radio na istoj strani - strani Republike Srpske.

"Radio sam svoj posao u ratu da se sačuva red i bezbjednost, u miru da se izgrade institucije koje će trajati. Uvijek na istoj strani - strani Republike Srpske", rekao je Karan u promotivnom videu objavljenom na "Iksu".

Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da je sad vrijeme da budemo svi zajedno.

Podijeli:

Tagovi:

Siniša Karan

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Шулић: Закон о заштити потрошача грађанима Српске доноси сигурност и већа права

Republika Srpska

Šulić: Zakon o zaštiti potrošača građanima Srpske donosi sigurnost i veća prava

3 h

1
Сједница Владе о Електропривреди Републике Српске

Republika Srpska

Sjednica Vlade o Elektroprivredi Republike Srpske

5 h

1
Минић: Јавни дуг Српске скоро дупло нижи од европског стандарда

Republika Srpska

Minić: Javni dug Srpske skoro duplo niži od evropskog standarda

14 h

1
Додик: Убједљивом побједом Синише Карана показаће се снага народа

Republika Srpska

Dodik: Ubjedljivom pobjedom Siniše Karana pokazaće se snaga naroda

14 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

27

Osuđen razbojnik iz Kikinde: Upadao ljudima u kuće, pa ih vezivao i prijetio im smrću

12

25

Oglasila se banjalučka policija o pokušaju prevare banke

12

20

Tinejdžerku (14) držao zaključanu na tavanu danima, pa se iživljavao nad njom

12

11

Tri greške zbog kojih kiseli kupus propada: Izbjegnite ih

12

09

Određen pritvor osumnjičenom za vrbovanje djevojčice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner