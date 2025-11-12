Logo
Minić: Javni dug Srpske skoro duplo niži od evropskog standarda

12.11.2025

22:19

Foto: Srna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da javni dug Republike Srpske iznosi 31 odsto BDP-a, dok je evropski standard do 50 odsto.

"Republika Srpska bez ikakvih problema može povećati zaduženje za 15 ili do 17 odsto, što je više od četiri milijarde, ali neće to činiti jer to treba vraćati i mora se biti solventan", rekao je Minić.

On je naveo da je sa ministrom finansija Republike Srpske Zorom Vidović razgovarao da neka od budućih zaduženja budu pravljena kroz kreditne aranžmane, jer ih ne terete rokovi dospijeća.

Minić je rekao da je u pripremi rebalans budžeta Republike Srpske, nakon čega slijedi donošenje budžeta za iduću godinu.

On je dodao da će početkom 2026. godine kreće usklađivanje penzija i da se prilikom toga moraju pratiti realni pokazatelji.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Ubjedljivom pobjedom Siniše Karana pokazaće se snaga naroda

Minić je ocijenio da je zdravstveni sistem u Republici Srpskoj na najvišem nivou što se tiče prava i usluga, te da se ulaže u medicinski kadar.

"Neophodno je da zadržimo ljekare, jer je u njih uloženo mnogo. Postoje dobri uslovi za njihov rad u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj, koje su ispred drugih u regionu", naglasio je Minić.

On je rekao za RTRS da je svjestan da za godinu dana na čelu Vlade ne može da se napravi čudo, ali da će uraditi sve što može da pokrene procese koji će dugoročno biti vidljivi.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: U Srpskoj nikada neće biti skuplja struja nego u FBiH ili regionu

Minić je naveo da je opozcija odbila ideju predsjednika Milorada Dodika o formiranju vlade nacionalnog jedinstva u kojoj su im nuđena određena ministarstva.

"Imali bi dovoljno vremena da riješe brojne probleme i da pronađu kriminal o kojem pričaju. Da vjeruju u to što pričaju, preuzeli bi bilo koje ministarstvo na godinu dana", rekao je Minić.

Premijer Srpske je naveo da planira da pozove gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića na razgovor o mostu u naselju Česma, odnosno izgradnji pristupnih puteva, što je važno pitanje za građane.

Savo Minić

