Minić: Koncesija za eksplataciono polje ''Istok dva'' biće prenesena na RiTe ''Ugljevik''

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjvio je večeras u Ugljeviku da će koncesija za eksplataciono polje "Istok dva" biti prenesena Rudniku i termoelektrani (RiTE) "Ugljevik" sa pravom eksploatacije narednih 30 ili 40 godina.

"Na ekplatacionom polju 'Istok dva' još se ne vrši kopanje, ali su u toku sve pripremne radnje za to", rekao je Minić.

On je naveo da će sa preduzećem "Gas-Res" biti zaključen ugovor u vezi sa "Komsarom" i da je Vlada Srpske spremna da to uradi do petka, 14. novembra.

Minić je rekao da će tematska sjednica Vlade Republike Srpske o stanju u "Elektroprivedi Srpske", koja je zakazana za četvrtak, trajati dugo i poručio da se mora pokrenuti odgovornost.

Kada Se pogleda situacija u Evropi, kaže Minić, Srpska će morati da se vrati na izvore energije na čvrsto gorivo i sada će tražiti partnera, jer ima sve moguće saglasnosti.

"Republika Srpska se priprema za Mehanizam prekograničnog usklađivanja cijene ugljenika (CBAM) i pokušaće sve da ga odgodi u 2026. godini. Čak i ako ga ne odgodimo, već smo pokrenuli aktivnosti koje se odnose na `Šume Srpske` koje će imati mogućnost prodaje CBAM-a, pa ćemo moći da kompenzujemo taj dio", rekao je Minić.