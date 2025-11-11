Tamindžija: U Srpskoj će ostati najniža cijena električne energije

Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ilija Tamindžija izjavio je da će u Srpskoj i dalje ostati najniža cijena električne energije za privredu i građane.

''Građani neće dobijati veće račune za struju'', rekao je Tamindžija tokom skupštinske rasprave o izvještaju o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za prošlu godinu.

Poslanik Socijalističke partije Ognjen Kuljić smatra da Republika Srpska treba više ulagati u obnovu elektroenergetskog sistema.

Poslanik SDS-a Tomica Stojanović rekao je da Republika Srpska "i dalje kupuje struju iz inostranstva iako ima veliku mogućnost da je proizvodi".

Samostalni poslanik Željko Dubravac smatra da Vlada Republike Srpske treba da nađe rješenja za probleme u Rudniku i Termoelektrani "Ugljevik".