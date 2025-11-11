Logo
Dodik: Izbori su prilika da srpski narod pobijedi globaliste

Izvor:

SRNA

11.11.2025

16:35

Komentari:

2
Додик: Избори су прилика да српски народ побиједи глобалисте
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je danas da će srpski narod glasajući za kandidata SNSD-a Sinišu Karana na predstojećim izborima biti u prilici da pobijedi sarajevske institucije i globaliste koji su sudeći njemu sudili svim hrišćanima u BiH.

"Vjerujem u pobjedu Karana. Moja poruka ljudima je da su muslimani i globalisti preko mene sudili čitavom srpskom narodu u BiH, svim hrišćanima u BiH, a sada je prilika da naš narod pobijedi sve njih na ovim izborima glasajući za Karana", rekao je Dodik novinarima u Brčkom, uoči predizbornog skupa.

Милорад Додик

Gradovi i opštine

Dodik odao poštu Dobri Jovanoviću i solunskim dobrovoljcima

On je istakao da ove izbore niko nije tražio u Republici Srpskoj, ali da se oni ipak dešavaju zbog arogancije i cinizma sarajevskih institucija i rigidnih globalističkih predstavnika Zapada.

Karan je rekao da srpski narod u BiH želi ono što imaju i drugi narodi, a to je ravnopravnost.

"BiH nije zemlja koja moće opstati na dominaciji. Takva BiH je neodrživa. Dejton ne propisuje dominaciju, već kompromis i saradnju. Na takvu BiH možemo pristati, a protiv ove ćemo se boriti svim silama", poručio je Karan.

