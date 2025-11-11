Logo
Karan: Institut ''Dr Miroslav Zotović'' je ponos Srpske

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan istakao je danas da je Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović" u Slatini ponos Republike Srpske i da je riječ o ustanovi koja je jedna od najboljih u Evropi.

"Ovakve ustanove su nacionalno blago. Ovo je jedna od najnaprednijih institucija ovog tipa kada je riječ o ortopediji i rehabilitaciji", rekao je Karan novinarima nakon obilaska Instituta i razgovora sa rukovodstvom ove ustanove.

On je istakao da je riječ o instituciji koja je međunarodno priznata, navodeći da su zbog svoje prepoznatljivosti ušli u proces kliničkih ispitivanja.

"Vlada je prepoznala izvrsnost. Najveći broj izgrađenih objekata je iz njihovih ličnih sredstava i ovo je jedan od primjera gd‌je i ovaj naš sektor može komercijalno da d‌jeluje", naveo je Karan.

On je ukazao na značaj ljudskih resursa u Institutu i dodao da je važno upravljati odgovorno, što se i radi.

"Funkcija našeg obrazovanja i tehnoloških inovacija je da se unaprijede sve oblasti, posebno medicina. U Institutu se koriste metode koje još naš Fond zdravstva nije prepoznao. Oni su preskočili kapacitete Republike Srpske", istakao je Karan.

On je dodao da je Medicinski fakultet u Foči svjetski certifikovan, te da će to pratiti i fakultet u Banjaluci kao i Institut u Slatini.

"Oni mogu da apliciraju za svjetske projekte. Izražavam zahvalnost rukovodstvu Instituta. Ovakve stvari treba afirmisati. Njihova izvrsnost se mjeri sa najboljim u Evropi", poručio je Karan.

